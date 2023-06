Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Παρίσι 2024: Τι θα γίνει με τους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και συζήτησαν για τις συνθήκες συμμετοχής αθλητών εξοπλισμένων με ρωσικό ή λευκορωσικό διαβατήριο.

-

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο οποίος έγινε δεκτός εχθές (8/6) από τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, επιβεβαίωσε την επιθυμία του να επαναφέρει Ρώσους και Λευκορώσους στον παγκόσμιο αθλητισμό, κάτω από ουδέτερη σημαία, στο περιθώριο συνάντησης στην πρωτεύουσα με πρόσφυγες αθλητές.

Λίγο μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, η ΔΟΕ ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για τη θέση του κατά την τελευταία G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, «σχετικά με την αυτονομία του αθλητισμού και τις συνθήκες συμμετοχής αθλητών εξοπλισμένων με ρωσικό ή λευκορωσικό διαβατήριο, δήλωση η οποία είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της ΔΟΕ».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΔΟΕ, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και επιβεβαίωσαν ότι το ζήτημα της συμμετοχής Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών «θα ληφθεί σε εύθετο χρόνο από τη ΔΟΕ».

Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, στο περιθώριο συνάντησης με πρόσφυγες αθλητές, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στους όρους που επιτρέπουν την επιστροφή αυτών που αποκλείστηκαν από διεθνείς αγώνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Αυτοί είναι μοναχικοί και ουδέτεροι αθλητές που μπορούν να ενσωματωθούν. Ούτε ρωσική σημαία, ούτε ρωσικός ύμνος, ούτε χρώματα, ούτε ταύτιση ή τίποτα», είπε ο Τόμας Μπαχ, προσθέτοντας: «Όλο και περισσότερες διεθνείς ομοσπονδίες εφαρμόζουν τώρα αυτούς τους όρους και αυτή τη φόρμουλα. Έτσι, στο τέλος, είμαι εξαιρετικά βέβαιος ότι το πνεύμα του αθλητισμού και αυτό το μοναδικό μαχητικό πνεύμα θα επικρατήσει».

Μετά την απόφαση της ΔΟΕ τον Μάρτιο να υποστηρίξει την επιστροφή Ρώσων και Λευκορώσων, η συζήτηση για την αποκατάσταση αυτών των αθλητών παραμένει «ζεστή». Δεκατέσσερις μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όμως, όλες οι διεθνείς ομοσπονδίες δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κουκάκι: Επίθεση κουκουλοφόρων σε ΑΤΜ, ΕΛΤΑ και σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Βοιωτία: Μαχαίρωσε τον προϊστάμενο του εν ώρα εργασίας

Δάγκωμα οχιάς - Εθελόντρια: Ήμουν 8 μέρες κλινικά νεκρή