Βραχυχρόνιες Μισθώσεις – Τέλος επιτηδεύματος: Αντιδράσεις για τη νέα εγκύκλιο

Για ποιους λόγους οι ιδιοκτήτες περισσότερων καταλυμάτων αντιδρούν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης οικονομικής υποχρέωσης.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων φέρνει η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για τον ν. 5073/2023.

Συγκεκριμένα, μετά από το νόμο ο οποίος υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες οι οποίοι διαθέτουν από 3 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και πάνω να ιδρύσουν επιχείρηση, η ΑΑΔΕ αποφασίζει αναδρομικά να τους επιβάλει και τέλος επιτηδεύματος και μάλιστα ανά κατάλυμα. Με βάση τα όσα αναφέρει η εγκύκλιος, τα νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ α) για κάθε ολόκληρη κατοικία ή/και β) για κάθε δωμάτιο στο πλαίσιο κατοικίας, αν αυτό αυτοτελώς εκμισθώνεται, και αν αυτό είναι σε διαφορετικό ακίνητο από τα υπόλοιπα διατιθέμενα καταλύματα. Αυτό συμβαίνει, καθώς αυτές τις περιπτώσεις τις θεωρεί υποκαταστήματα της επιχείρησης αυτής.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 15 της διευκρινιστικής εγκυκλίου αναφέρει:

«Τα “Ακίνητα” τα οποία μισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν.4446/2016 από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, λογίζονται ως επαγγελματικές εγκαταστάσεις (έδρα και υποκαταστήματα) των ως άνω προσώπων, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α΄152), περί επιβολής Τέλους Επιτηδεύματος. Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλογα, και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μισθώνουν ή υπεκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα, και τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39Α του ΚΦΕ. Ως προς την επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος για τα δωμάτια που βρίσκονται εντός του ίδιου διαμερίσματος ή εντός μονοκατοικίας, καθώς και για τα διαμερίσματα που βρίσκονται εντός του ίδιου κτιριακού χώρου, εφαρμόζονται όσα έχουν γίνει δεκτά με την παρ. 1 της ΠΟΛ.1156/2017 εγκυκλίου, δηλαδή επιβάλλεται μία φορά τέλος επιτηδεύματος, ανεξάρτητα από το αν αυτά λειτουργούν ως έδρα ή ως υποκαταστήματα. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της».

Με δεδομένο ότι το τέλος επιτηδεύματος για υποκαταστήματα είναι 600 ευρώ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση διαχειρίζεται τρία ακίνητα σε διαφορετικά κτήρια, θα πρέπει να πληρώσει 1.800 ευρώ τον χρόνο τέλος επιτηδεύματος.

Η ρύθμιση συνάντησε διαμαρτυρίες από την πλευρά των επιχειρήσεων, καθώς όσοι επέλεξαν να συστήσουν επιχείρηση, το έκαναν ακριβώς με την προοπτική να αυξήσουν το χαρτοφυλάκιο των καταλυμάτων τα οποία διαχειρίζονται, προκειμένου η επιχείρηση να είναι βιώσιμη. Η ρύθμιση δεν περιλαμβανόταν στη δημόσια διαβούλευση η οποία Ο Σύνδεσμος Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων διερευνεί το θέμα σε συνεργασία με φοροτεχνικούς και νομικούς.

