Μάντσεστερ: Παιδί “κλέβει” περιπολικό και το οδηγεί (βίντεο ντοκουμέντο)

Στο βίντεο φαίνεται το περιπολικό να βγαίνει εκτός δρόμου. Οι γείτονες παρακολουθούν έντρομοι μη γνωρίζοντας ποιος το οδηγεί.

Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που ένα «παιδί»οδηγεί ένα κλεμμένο αστυνομικό αυτοκίνητο κατά μήκος ενός πεζοδρομίου, αφού ένας αστυνομικός εγκατέλειψε το όχημά του για να κυνηγήσει έναν ύποπτο πεζό.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok δείχνει το περιπολικό να κάνει περίεργες κινησεις σε έναν δρόμο στο Κίρκολτ του Ρότσντεϊλ στο Μάντσεστερ.

Το αυτοκίνητο φαίνεται να κάνει όπισθεν κατά μήκος του πεζοδρομίου, με τα μπλε φώτα του αναμμένα, πριν επιστρέψει σε έναν παράδρομο και αναπηδήσει από το κράσπεδο και πίσω στο δρόμο, ενώ μια ομάδα γειτόνων παρακολουθεί.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, έχει τη λεζάντα: «Τα παιδιά της περιοχής κλέβουν ένα αστυνομικό αυτοκίνητο».

Η αστυνομία του Μάντσεστερ είπε ότι γνώριζε το βίντεο και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο «για περαιτέρω ενέργειες». Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε την ηλικία του υπόπτου. Μάρτυρες είπαν ότι το κλεμμένο αστυνομικό αυτοκίνητο οδηγούσε ένα παιδί.

Πηγή: dailymail.co.uk

