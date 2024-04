Κόσμος

Μέση Ανατολή - Ερντογάν: Ο Νετανιάχου είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κλιμάκωση της έντασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Δύση επειδή καταδίκασε την επίθεση του Ιράν αλλά όχι την επίθεση του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν

-

Ευθεία επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ προσπαθεί να προκαλέσει μια περιφερειακή σύγκρουση και η επίθεσή του στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό ήταν η τελευταία σταγόνα», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Στις δηλώσεις του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο έδειξαν τόσο τη στάση δύο μέτρων και δύο σταθμών της Δύσης όσο και ότι η πιθανότητα ενός πολέμου που θα μπορούσε να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή δεν είναι μακριά. Στο τελευταίο περιστατικό, η πηγή του προβλήματος πρέπει να εντοπιστεί σωστά. Το να κάνουμε μια αξιολόγηση που βασίζεται μόνο στη νύχτα της 13ης Απριλίου δεν θα είναι δίκαιη και στη βάση αρχών. Από τις 7 Οκτωβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση λαμβάνει προκλητικά μέτρα εξαπλώνοντας τη φωτιά στην περιοχή.

Η στόχευση της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό από το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Βιέννης, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις πλην μερικών χωρών. Όταν απάντησε το Ιράν αμέσως μπήκαν σε έναν αγώνα δρόμου καταδίκης του. Πρώτα απ 'όλα, είναι τον ίδιο τον Νετανιάχου που πρέπει να καταδικάσουν. Ο Νετανιάχου και η αιμοσταγής κυβέρνηση του είναι η αιτία της έντασης της 13ης Απριλίου που μας έκανε με τη ψυχή στο στόμα»,σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «ως Τουρκία, ειδικά τις τελευταίες δύο μέρες, έχουμε αυξήσει τις επαφές μας για να μην μπουν στο παρασκήνιο οι σφαγές στη Γάζα». «Καλούμε όλους τους πρωταγωνιστές να σταματήσουν τις επιθέσεις και να δράσουν με υπευθυνότητα. Όσο δεν σταματά η καταπίεση και η γενοκτονία στη Γάζα είναι ξεκάθαρο ότι η περιοχή μας θα κυοφορεί νέες εντάσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Σε απεργιακο κλοίο η χώρα

Ισραήλ - Ιράν: Σχέδιο για χτύπημα στα πυρηνικά

Πειραιάς: Εννέα συλλήψεις μετά την κατάρρευση κτηρίου με θύμα αστυνομικό