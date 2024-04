Life

“The 2Night Show” - Σάκης Καρπάς: Πολλοί διάσημοι θεωρούν τον κόσμο χαζό, όμως... (βίντεο)

Ο Σάκης Κάρπας μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ταινία μυστηρίου που ετοιμάζται και το πώς ξεκίνησαν οι Unboxholics.

Τον youtuber Σάκη Καρπά, των unboxholics, υποδέχτηκε στο πλατό του ''The 2night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας τόσο για το διαδικτυακό κανάλι που διατηρεί με τον αδερφό του όσο και για την ταινία τρόμου που ετοιμάζουν και το μεταφυσικό στοιχείο που συνάντησαν με την πρωταγωνίστρια της.

Μιλώντας για τους Unboxholics, ο Σάκης Καρπάς εξήγησε πως ξεκίνησαν το κανάλι στο YouTube λέγοντας πως "Ήταν τέρμα στην τύχη όλο αυτό. Μας άρεσε. Τρώγαμε σε μια ταβέρνα και είπαμε να το κάνουμε και όπως βλέπεις ήταν καλή ιδέα. Ούτε κατά διάνοια δεν πιστεύαμε ότι θα συμβεί όλο αυτό. Οι αριθμοί των ανθρώπων που μας παρακολουθούν αγγίζουν σχεδόν τους 1 εκατομμύριο. Φυσικά μετράει πόσοι σε ακολουθούν, φυσικά μετράει όμως πόσοι σε αγαπούν. Για εμένα είναι πιο σημαντικό αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που έχουμε χτίσει".

Ερωτηθείς ποιο θεωρεί πως είναι το μυστικό της επιτυχία των Unboxholics είπε

''Θεωρώ ότι είμαστε ένας από αυτούς. Ζούμε όπως ζει το 99,9% του κόσμου. Τρώω τη φακή μου, τη φέτα τη λέω τυρί. Στο τέλος της ημέρας ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει''.

''Ένα πολύ μεγάλο μέρος των διασήμων θεωρεί τον κόσμο χαζό και αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Η δική μου συμβουλή είναι να μην αμφισβητούν τη νοημοσύνη του κόσμου, δεν είναι τόσο χαζός όσο νομίζουν. Ξέρει και δίνει στον καθένα αυτό που αξίζει'' τόνισε.

Επιπλέον αναφέρθηκε για την ταινία τρόμου με τίτλο "Μην Ανοίγεις την Πόρτα", που δημιουργεί με τον αδερφό του Αλέξανδρο, και τα γυρίσματα που έγιναν σε ένα μέρος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως horror από μόνο του. "Όποιος παρακολουθεί Unboxholics σίγουρα ξέρει ότι το όνομα είναι συνυφασμένο με το κομμάτι του τρόμου, είτε αυτό είναι τρομακτικά παιχνίδια, είτε είναι τρομακτικές μίνι ιστορίες, μίνι ταινίες... Μας αρέσει το συναίσθημα του να φοβόμαστε. Από την άλλη θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος να εκφραστούμε καλλιτεχνικά. Για αυτό και οι πρώτες μας μικρές παραγωγές και η πρώτη μας μεγάλη είναι σχετική με horror".

Αναλυτικότερα για την ταινία, προσέθεσε πως "Τα γυρίσματα διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια. Όχι συνεχόμενα, αυτό οφείλεται στο ότι πολλά πλάνα ήταν στο βουνό, σε μια συγκεκριμένη φύση, οπότε αυτή τη φύση την είχαμε διαθέσιμη έτσι για συγκεκριμένους μήνες το χρόνο... Λέγεται 'Μαύρο Δάσος', γιατί σε καμία ημέρα μέσα στο χρόνο, όσο ήλιο και να έχει οι ακτίνες δε φτάνουν κάτω. Υπάρχει ένας θρύλος ότι εκεί πέρα κυκλοφορεί ένα ελάφι με δύο κεφάλια, το οποίο είχαν δει συγγενείς μας και είχε γίνει πολύ μεγάλος ντόρος. Υπάρχει ένας άλλος θρύλος, λίγο πριν ξεκινήσει στο βουνό, που λέγεται 'Στροφή της νύφης'".

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στην πρωταγωνίστρια της ταινίας, Φωτεινή Λεβογιάννη, και τη μεταφυσική εμπειρία που βίωσαν. Συγκεκριμένα είπε: "Για να φτάσουμε σε αυτό το δάσος έπρεπε να περάσουμε από τη 'Στροφή της νύφης'. Εκεί και οι κάτοικοι αγχώνονται. Σε κάποια φάση ήμασταν μαζί με τη Φωτεινή Λεβογιάννη, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εμάς (σ.σ. τους βορειοελλαδίτες). Δεν ξέρει τίποτα και ούτε της έχουμε πει κάτι για τους θρύλους. Και όπως προχωράμε με το αυτοκίνητο στις 3 τη νύχτα λέει 'Παιδιά δεν μπορώ, η κούραση με έχει τρελάνει. Είδα μια κοπέλα στην άκρη του δρόμου'. Σταματάμε, κοιταζόμαστε με τον Αλέκο και ρωτάμε ο ένας τον άλλο αν της αποκάλυψε κάτι. 'Είδα μια κοπέλα με λευκά'. Κάνω όπισθεν μήπως δούμε κάτι αλλά δεν είδα τίποτα... Πάγωσε το αίμα μας γιατί το είχαμε σαν μια ιστορία που λέει ο κόσμος. Μόλις το είπαμε για μια εβδομάδα δεν κοιμόταν... Ο θρύλος λέει ότι εμφανίζεται και γίνονται ατυχήματα, επειδή αποσπά την προσοχή των οδηγών".

Σχετικά με το ταξίδι του στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Αλμπουκέρκη, το μέρος που γυρίστηκε το "Breaking Bad", ο Σάκης Καρπάς τόνισε ότι "Είναι μία δύσκολη περιοχή. Είναι λίγο αγχωτική περιοχή, από θέμα εγκληματικότητας. Πήγαμε και κλείσαμε ένα ενοικιαζόμενο χωρίς να ξέρουμε πού. ήταν σε μια καλή τιμή, θέλαμε να μείνουμε δυο βράδια για να γυρίσουμε και την πόλη, τα αξιοθέατα της σειράς. Και ξαφνικά βλέπω μια γειτονιά πάρα πολύ ζόρικη, σαν να ήμουν σε προαύλιο φυλακής. Από αυτές που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, τις σκληρές φυλακές με παράξενα βλέμματα, παράξενες φάτσες. Δεν ήθελα να το δείξω ούτε στην Αλίνα ούτε στην κόρη μου, ότι άρχισα να αγχώνομαι. Googlαρω την εγκληματικότητα και βλέπω ότι είναι υψηλή. Από τις top και μάλιστα διάβασα άρθρα ότι σε σκοτώνουν και μουσική δυνατά αν έχεις. Έλεγε (στο google) τις τέσσερις γειτονιές που έπρεπε να αποφύγεις με κάθε κόστος. Και ήμουν ακριβώς εκεί, στο κέντρο. Εκείνη την ώρα αγχώθηκα πάρα πολύ και στις 2:00 τη νύχτα λέω 'Μαζέψτε τα, πάμε σε κανονικό ξενοδοχείο'. Ευτυχώς δεν υπήρξε άλλη περιπέτεια".





