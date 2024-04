Γάζα: Εντοπίστηκαν εκρηκτικά μέσα σε σχολεία

Κόσμος

Θα χρειαστούν «εκατομμύρια δολάρια» και «πολλά χρόνια» για να καθαρίσει η Γάζα από τα μη ανατιναγμένα πυρομαχικά

Ισχυρά εκρηκτικά ανέφερε πως εντόπισε μέσα σε σχολεία η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNWRA), μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την πόλη Χαν Γιουνις της Γάζας. Ο οργανισμός διαπίστωσε «σημαντικές προκλήσεις στην ασφαλή λειτουργία λόγω της παρουσίας μη ανατιναγμένων πυρομαχικών [UXOs], συμπεριλαμβανομένων βομβών 1.000 λιβρών [450 κιλών] μέσα σε σχολεία και σε δρόμους».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι θα χρειαστούν «εκατομμύρια δολάρια» και «πολλά χρόνια» για να καθαρίσει η Γάζα από τα μη ανατιναγμένα πυρομαχικά.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, εντοπίστηκε ομαδικός τάφος στην περιοχή έξω από το νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν εννέα πτώματα, ενώ θεωρείται πως πρόκειται για ασθενείς του νοσοκομείου, που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των επιθέσεων του Ισραήλ και της πολιορκίας του ιατρικού συγκροτήματος.

Το 90% των κτιρίων της Γάζας στα ανατολικά σύνορα είναι κατεστραμμένα

Περίπου το 90% των περίπου 4.000 κτηρίων που βρίσκονται κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με μια προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Δορυφορικό Κέντρο του ΟΗΕ (UNOSAT).

“Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια απότομη αύξηση του αριθμού των κατεστραμμένων και κατεστραμμένων κτιρίων εντός της εδαφικής έκτασης ενός χιλιομέτρου κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας δυτικά της γραμμής οριοθέτησης της εκεχειρίας”, αναφέρει η τελευταία ανθρωπιστική ενημέρωση του ΟΗΕ, επικαλούμενη τη δορυφορική ανάλυση.

Από τα 4.042 κτήρια στις δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στις 29 Φεβρουαρίου:

3.033 είχαν καταστραφεί

593 είχαν υποστεί σοβαρές ή μέτριες ζημιές

416 δεν είχαν καμία ζημιά ορατή μέσω δορυφορικών εικόνων.

Αντίθετα, μόνο το 15% αυτών των κτηρίων είχε υποστεί ζημιές στις 15 Οκτωβρίου 2023. Πάνω από 33.800 άτομα έχουν σκοτωθεί στην Γάζα από την έναrξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 76.575 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι “τεράστιες εκτάσεις της Γάζας έχουν βομβαρδιστεί στη λήθη”, καθώς η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα ξεπέρασε τους έξι μήνες.

