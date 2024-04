Παράξενα

Φίδι... καθυστέρησε δρομολόγιο τρένου

Ο απροσδόκητος επιβάτης που προκάλεσε καθυστέρηση σε δρομολόγιο του τρένου.

Η ακρίβεια των δρομολογίων του ιαπωνικού σιδηροδρομικού δικτύου είναι θρυλική. Ωστόσο χθες, Τρίτη, το βράδυ η ομαλή λειτουργία ενός τρένου του δικτύου σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας, των φημισμένων σινκάνσεν, διαταράχθηκε από έναν μάλλον ασυνήθιστο επιβάτη: ένα φίδι.

Το ερπετό μήκους 40 εκατοστών, για το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν δηλητηριώδες, εντοπίστηκε μέσα σε βαγόνι του τρένου που συνδέει την Ναγκόγια, στην κεντρική Ιαπωνία, με το Τόκιο, από επιβάτη, ο οποίος αναγκάστηκε να χτυπήσει τον συναγερμό. Ο λόγος της παρουσίας του φιδιού μέσα στο τρένο παραμένει ακόμη άγνωστος.

"Είναι δύσκολο να φανταστώ ένα άγριο φίδι να ανεβαίνει (μόνο του) στο τρένο σε μια στάση", δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας JR Central, η οποία εκμεταλλεύεται την πολυσύχναστη γραμμή των σινκάνσεν που συνδέει το Τόκιο με την Οσάκα, στη δυτική Ιαπωνία, μέσω Ναγκόγια.

"Έχουμε κανονισμό που απαγορεύει να φέρνει κανείς φίδια μέσα στο σινκάνσεν. Αλλά δεν ελέγχουμε τις αποσκευές των επιβατών", πρόσθεσε.

Ο εντοπισμός του ασυνήθιστου αυτού "λαθρεπιβάτη", αν και δεν προκάλεσε ούτε πανικό, ούτε τραυματισμό, είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει η άφιξη της αμαξοστοιχίας κατά ...17 λεπτά.

Στο δίκτυο των σινκάνσεν, που εγκαινιάστηκε το 1964 και επεκτάθηκε σημαντικά στη συνέχεια, δεν έχει προκληθεί ποτέ ατύχημα που να έχει οδηγήσει στον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών του, σύμφωνα με την Japan Railways, τον όμιλο που συγκεντρώνει τις βασικές ιδιωτικές σιδηροδρομικές εταιρείες της χώρας.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας της JR Central κινούνται με ταχύτητα που φτάνει ως τα 285 χιλιόμετρα/ώρα, και είχαν μέση καθυστέρηση 1,1 λεπτό στο σύνολο της ετήσιας λειτουργίας τους για την περίοδο 2022/23 (συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, που είναι συχνές στην Ιαπωνία).

