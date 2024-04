Κοινωνία

Απεργία: Διαδηλωτές “έκλεισαν” το κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απροσπέλαστο για πολλές ώρες είναι το κέντρο της Αθήνας, λόγω συγκεντρώσεων και πορειών, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

-

Λίγο μετά τις 11:00 ξεκίνησε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, όπου έφτασε και η πορεία της ΓΣΕΕ από την πλατεία Κλαυθμώνος.

Στο σημείο βρίσκονται και διανομείς, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει μοτοπορεία για τις 17:00 σήμερα το απόγευμα, αλλά και οδηγοί ταξί.

Στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώθηκαν νωρίτερα και συνταξιούχοι, που προηγουμένως είχαν διαμαρτυρηθεί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ διοργάνωσαν απεργιακή προσυγκέντρωση στις 5.30 το πρωί στον ΗΣΑΠ του Πειραιά.

Δείτε ΕΔΩ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και ΕΔΩ το πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Την ίδια ώρα, πέντε συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από εργαζόμενους, φορείς, σωματεία και συνδικάτα, με αιτήματα αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε κατά την παρουσία του στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ: «Παλεύουμε και διεκδικούμε μαζί με όλο τον εργαζόμενο λαό μέτρα αντιμετώπισης του τεράστιου κόστους ζωής για όλο τον ελληνικό λαό, με υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με μείωση και κατάργηση άμεσων και έμμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, οι φόροι στην ενέργεια και τα καύσιμα, ο ΕΝΦΙΑ και άλλα που περιέχονται στη δέσμη προτάσεων του ΚΚΕ. Προχωράμε μπροστά».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: “Γιατί έχει καταγραφεί μόνο η τελευταία μαχαιριά;”

BCL: Το Περιστέρι πέτυχε μεγάλη πρόκριση στο Βελιγράδι

Τροχαίο - Χανιά: Νεκρός διανομέας σε σύγκρουση μηχανών (εικόνες)