Formula 1: Το GP Σαγκάης αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ όλη τη δραστηριότητα από το GP της Σαγκάης.

Το 5ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας λόγω των μέτρων που ίσχυαν για τον κορονοϊό στην Κίνα, στην πίστα της Σαγκάης, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 21 Απριλίου, στις 10:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 19 Απριλίου και το Σάββατο 20 Απριλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Στο τελευταίο Grand Prix, που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα το 2019, είχε κερδίσει ο Λιούις Χάμιλτον για λογαριασμό της Mercedes, με 2ο τον Βάλτερι Μπότας και 3ο τον Σεμπάστιαν Φέτελ, που οδηγούσε τότε για την Ferrari. Από τότε, δεν έχει μείνει τίποτα ίδιο. Αρχικά, έχουμε νέα μονοθέσια με διαφορετική δυναμική. Δευτερευόντως, έχουμε νέα ελαστικά τόσο σε διαστάσεις (ζάντες 18 ιντσών), όσο και σε γόμες. Επίσης, έχουμε νέους αθλητικούς κανονισμούς με αγώνα Sprint, καθώς έχει αλλάξει εκ νέου η διαμόρφωσή του. Πλέον, ο αγώνας Sprint θα διεξάγεται πριν τις κατατακτήριες δοκιμές του κυρίως αγώνα. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη και όλοι όσοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, ενδιαφέρονται για την παρουσία τους εκεί.

Η Formula 1 επισκέπτεται την Κίνα και την πίστα της Σαγκάης από το 2004 και το 2019 ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε Grand Prix. Μάλιστα, ήταν ένας ιστορικός αγώνας, ο 1000στός στην ιστορία του αθλήματος. Η τετραετής απουσία οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Στην πίστα της Σαγκάης, το Shanghai International Circuit, που σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Hermann Tilke, έχουν φιλοξενηθεί και τα 16 κινεζικά Grand Prix ως τώρα. Το σχήμα της βασίζεται στον κινεζικό χαρακτήρα «shang», που σημαίνει «από πάνω». Η πίστα, μήκους 5.451 μέτρων, απαρτίζεται από 16 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι πολύ αργές, όπως το σύμπλεγμα στροφών 1 έως 3 και το σύμπλεγμα στροφών 6 έως 14. Άλλες στροφές είναι υψηλής ταχύτητας, όπως οι 7 και 8. Υπάρχουν 2 μεγάλες ευθείες, όπου θα υπάρχει ζώνη Drag Reduction System (DRS): Η πρώτη είναι η ευθεία εκκίνησης – τερματισμού και η άλλη είναι η πίσω ευθεία μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, από τη στροφή 13, η οποία είναι ελαφρώς κεκλιμένη (οβάλ), ως τη στροφή 14.

Με βάση προσομοιώσεις και προηγούμενα δεδομένα, τα ελαστικά υπόκεινται σε πλευρικές και διαμήκεις δυνάμεις μεσαίου επιπέδου. Τα αριστερά ελαστικά φθείρονται περισσότερο, λόγω της δεξιόστροφης φοράς. Η τριάδα των γομών που επιλέχθηκε για τη Σαγκάη, είναι οι μεσαίες γόμες της γκάμας: η C2 γόμα θα είναι η σκληρή, η C3 γόμα θα είναι η μέση και η C4 γόμα θα είναι η μαλακή. Οδηγοί, ομάδες και μηχανικοί ξεκινούν από το μηδέν όσον αφορά στο σετάρισμα των μονοθέσιων.

Περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση, το Grand Prix της Κίνας, είναι ο πρώτος από τους έξι αγώνες που θα έχει μορφή Sprint. Μάλιστα, έχει αλλάξει ελαφρώς και η μορφή με τον αγώνα Sprint, καθώς διεξάγεται πλέον, πριν τις κατατακτήριες δοκιμές του κανονικού αγώνα. Αναπόφευκτα, άλλαξε και το καθεστώς parc ferme, που τώρα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 1ο μέρος καλύπτει τις κατατακτήριες Sprint και τον αγώνα Sprint. Το 2ο μέρος ξεκινά πριν τις κατατακτήριες δοκιμές του αγώνα. Ταυτόχρονα, υπάρχει μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών, την Παρασκευή 19 Απριλίου, για να βρουν το σωστό σετάρισμα και να αξιολογήσουν τα ελαστικά σε διάρκεια, αντοχή και φθορά, σε μια πίστα που αναπόφευκτα δεν θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι πιθανό, όσον αφορά την πρόσφυση, η εξέλιξη κρατήματος του οδοστρώματος, που δεν έχει αλλάξει από το 2019 και έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σπάνια από τότε, να είναι σημαντική, αφού η αγωνιστική γραμμή στρώνεται με γόμα. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία στον προσομοιωτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους οδηγούς και τους μηχανικούς τόσο πριν τον αγώνα, όσο και κατά τη διάρκειά του.

Η μορφή αγώνα Sprint περιορίζει και τον αριθμό των διαθέσιμων σλικ ελαστικών από 13 σετ σε 12 σετ (2 σκληρά, 4 μεσαία και 6 μαλακά), ενώ ο αριθμός των σετ βρόχινων παραμένει ίδιος (5 ενδιάμεσα και 2 βρόχινα). Ο Απρίλιος στη Σαγκάη μπορεί να έχει θερμοκρασιακές διακυμάνσεις περίπου 10 °C, κάτι που προσθέτει μια άλλη μεταβλητή στο παζλ, που πρέπει να συνθέσουν οι ομάδες και οι οδηγοί. Συνήθως, το Grand Prix της Κίνας είναι ένας αγώνας δύο αλλαγών, επειδή υπάρχουν πολλά σημεία για προσπέρασμα με πιο χαρακτηριστικό το φρενάρισμα στη στροφή 14. Όπως στη Σουζούκα, έτσι και στη Σαγκάη, το προσπέρασμα μέσα από τα πιτ, πραγματοποιώντας νωρίτερα την αλλαγή (undercut), είναι πολύ αποτελεσματικό. Από τους 20 οδηγούς, που θα αγωνιστούν φέτος στη Σαγκάη, μόνο 3 έχουν κερδίσει. Ο Λιούις Χάμιλτον 6 φορές, ο Φερνάντο Αλόνσο 2 φορές και ο Ντάνιελ Ρικιάρντο 1 φορά. Ο Χάμιλτον έχει επίσης 6 pole. H Mercedes αριθμεί 6 νίκες, η Ferrari 4, ενώ η Red Bull έχει κερδίσει 2 φορές. Μάλιστα, εκεί το 2009 ο Φέτελ έδωσε την παρθενική νίκη στην Αυστριακή ομάδα.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 09:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από το ΑΝΤ1+, την Κυριακή 21 Απριλίου, μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων, την αποκλειστική συνέντευξη του φωτογράφου της Formula 1, Βλαντ Ρις, στον Πάνο Σεϊτανίδη, το αφιέρωμα στον τοπικό ήρωα Ζου Γκουάνγιου, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στους συμπατριώτες του, αλλά και να μάθετε τα μυστικά του προγράμματος για το 2025 και όσα λέει γι’ αυτό στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο Βάλτερι Μπότας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 5ου GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΕ ΑΝΤ1+ ΚΑΙ ΑΝΤ1:

F1 FP1 19/4 06:30 ANT1+

F1 Sprint Qualifying 19/4 10:30 ANT1+

F1 Sprint 20/4 06:00 ANT1+

F1 Qualifying 20/4 10:00 ANT1+

F1 Formula 1 Show 21/4 09:00 ANT1+

F1 Race 21/4 10:00 ANT1+

F1 Formula 1 Show 21/4 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

F1 Race (ετεροχρονισμένο) 21/4 16:30 ANT1

Άραγε θα καταφέρει η Ferrari να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει την Redbull; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή 21 Απριλίου, στις 10:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν στη λίγκα F1 ANT1 και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

