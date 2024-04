Life

“The 2Night Show” με λαμπερή παρέα την Τετάρτη (εικόνες)

Ξεχωριστή θα είναι η αποψινή παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή “The 2Night Show”.

Απόψε, Τετάρτη 17 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, παρότι εμφανίζεται καθημερινά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» με την Ελένη Τσολάκη, δηλώνει πρώτα απ’ όλα ραδιοφωνικός παραγωγός. Τι τον έχει βοηθήσει να κερδίσει την εσωτερική του ισορροπία;

Έχει κόστος το να λες ανοιχτά την άποψή σου; Γιατί θεωρεί τον εαυτό του ανίκανο να κάνει οικογένεια και πώς σχετίζεται αυτό με τον πατέρα του; Κατάφερε ποτέ να τον αποδεχτεί; Γιατί βαριέται εύκολα τις σχέσεις; Γιατί θεωρεί ότι η Εκκλησία έχει γίνει «πορτιέρης» στα πιστεύω; Στη συνέχεια, μιλάει για τη ραδιοφωνική του πορεία, θυμάται ανέκδοτες ιστορίες με τον Τζίμη Πανούση στη Ρώμη και εξηγεί γιατί η ελληνική μουσική το 2024 είναι χάλια. Τέλος, σχολιάζει με τον δικό του τρόπο πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και δίνει τα προγνωστικά του για την Eurovision.

Στο αποψινό «The 2Night Show» καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και η Βιβή Αναστασιάδου. H λαμπερή Θεσσαλονικιά παρουσιάστρια μιλάει για την τηλεοπτική της πορεία στα κανάλια της Βόρειας Ελλάδας, που μετράει 20 χρόνια, και εξηγεί πώς από μοντέλο σε τηλεπαιχνίδια έγινε παρουσιάστρια σε επιτυχημένες εκπομπές. Για ποιο λόγο δεν κατέβαινε στην Αθήνα και τι την έκανε να αλλάξει γνώμη τα τελευταία χρόνια; Πώς είναι η σχέση της με τον πρώην άντρα της και πατέρα των παιδιών της; Τι παρουσιάζει στην εκπομπή της στο ALERT κάθε Σάββατο; Τέλος, μιλάει για τα επαγγελματικά της όνειρα και τους παρουσιαστές των μεγάλων καναλιών, με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τη Foxy Lee, την αγαπημένη τραγουδίστρια, που από τη metal σκηνή βρέθηκε στην πίστα του «Nox» με τον Αντώνη Ρέμο. Πώς προέκυψε το Foxy Lee; Τι την έκανε να αφήσει στην άκρη το πτυχίο της στη Φιλοσοφική και να ασχοληθεί με το τραγούδι; Πώς έγινε η επαφή με τους Arcade και τον Αναστάση Ράμμο; Δέχτηκε αρνητικά σχόλια από τους «μεταλάδες»; Τέλος, μιλάει για την υπέροχη σχέση που έχει με τους γονείς της αλλά και για το νέο της single «Μάταια», που υπογράφουν οι Arcade.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 24:00

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

