Θεσσαλονίκη: Διπλή μεταμόσχευση ήπατος και νεφρού πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο

Με επιτυχία στέφθηκε η εξαιρετικά δύσκολη διπλή μεταμόσχευση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της λήπτριας.

Με επιτυχία στεφθηκε η διπλή μεταμόσχευση ήπατος και νεφρού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το πέμπτο στην ιστορία του, διπλό χειρουργείο μεταμόσχευσης ήπατος και νεφρού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και λόγω πολυπλοκότητας, μπορούσε να γίνει μόνο στη συγκεκριμένη κλινική. Διπλή μεταμόσχευση είχε γίνει και πάλι το 2014.

Η λήπτρια ήταν μία 53χρονη γυναίκα, η οποία έπασχε από εκφυλιστική ασθένεια.

Η πολύωρη επέμβαση, διήρκησε περίπου 16 ώρες και στέφθηκε από επιτυχία σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που την έφερε εις πέρας, δρ. Γεώργιο Τσουλφά, καθηγητή χειρουργικής και χειρουργικής μεταμοσχεύσεων στο ΑΠΘ.

«Σαν ένα χειρουργείο, είναι ένα χειρουργείο πολύ σπάνιο διεθνώς. Είναι η 5η φορά που γίνεται στο ‘Ιπποκράτειο’, η τελευταία ήταν το 2014. Το σημαντικό είναι ότι για να μπορέσει να συμβεί αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα πολλαπλών ειδικοτήτων και είναι ιδιαίτερης σημασίας ο ρόλος του αναισθησιολόγου. Για να γίνει αυτό χρειάζονται εξιδεικευμένοι αναισθησιολόγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσούλφας στο Mega.

Όπως λέει ο καθηγητής, στο νοσοκομείο έχουν μείνει μόνο δύο αναισθησιολόγοι της συγκεκριμένη ειδικότητας, οι οποίοι επωμίζονται όλο το βάρος των μεταμοσχεύσεων. «Δίνουν την ψυχή τους και το κάνουν με αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι αν πάθουν ένα κρύωμα, δημιουργείται πρόβλημα στη μεταμόσχευση», ανέφερε.

Σχετικά με την πορεία της ασθενούς ο καθηγητής είπε πως «είναι πολύ καλά στην υγεία της, είναι στον θάλαμο, σηκώνεται, περπατάει, έχουμε πολύ καλή λειτουργία των μοσχευμάτων, είναι πολύ καλή η εικόνα».

Από την πλευρά της, μία από τους δύο αναισθησιολόγους που ήταν παρούσα στο χειρουργείο, η Ελένη Γεωργοπούλου, ανέφερε: «16 ώρες, ήταν ένα σύνθετο χειρουργείο. Ήταν μια δύσκολη επέμβαση, ευτυχώς τα αντιμετωπίσαμε όλα και είχαμε καλά αποτελέσματα. Ήταν μια γυναίκα που αν δε χειρουργούνταν, δεν είχε κάποια ελπίδα, ήταν μονόδρομος».

Από την πλευρά της, η ηπατολόγος Ελένη Θεοχαρίδου, ανέφερε πως «το μεγάλο φορτίο το ανέλαβε το team το χειρουργικό και το αναισθησιολογικό. Το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων της θεσσαλονικείς αναλαμβάνει όλο και πιο δύσκολες προκλήσεις, όλο και πιο δύσκολα περιστατικά. Χρειάζεται μεγάλη στήριξη. Η ασθενής μας χρειάζονταν μεταμόσχευση και ήπατος και νεφρού για να έχει μια φυσιολογική ζωή».

«Αυτή η επέμβαση σημαίνει μια δωρεά ζωής, μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή», λέει από την πλευρά του ο σύζυγος της λήπτριας, Κώστας Τσιούτσας.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Δε θα άντεχε αν δε γινόταν αυτή η επέμβαση. Περίμενε στη λίστα 4 χρόνια και η ασθένεια είχε διαγνωστεί από το 1999. Είναι πολύ συγκινημένη και ευχαριστημένη και η αγάπη και η εξαιρετική ευγένεια που η Θεσσαλονίκη μας υποδέχτηκε είναι κάτι που θέλω να τονίσω», δήλωσε ακόμη ο ίδιος.

