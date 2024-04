Κοινωνία

Εξάρθρωση σπείρας που έκανε ριφιφί σε κοσμηματοπωλεία - Τεράστια η λεία τους

Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης της σπείρας που "ξάφριζε" κοσμηματοπωλεία σε... πανελλήνια εμβέλεια. Η τεράστεια λεία τους και τι βράθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων.

Eγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από κοσμηματοπωλεία, κυρίως με τη μέθοδο «ριφιφί», σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Απριλίου, συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 μελών της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών με όφελος που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, παραβίαση κατάσχεσης, πλαστογραφία, εμπρησμό, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και διαφορετική και εναλλασσόμενη κάθε φορά σύνθεση, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε κοσμηματοπωλεία, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει εξιχνιαστεί διακεκριμένη κλοπή σε κοσμηματοπωλείο στον Πόρο, στις 22-08-2023, έξι περιπτώσεις απόπειρας διακεκριμένης κλοπής σε κοσμηματοπωλεία σε Πόρο, Δελφούς και Αργοστόλι το διάστημα από 5-12-2023 έως 1-4-2024, κλοπή οχήματος τον Σεπτέμβριο 2023 από την περιοχή των Μελισσίων και κλοπή κατασχεμένου οχήματος και εμπρησμός αυτού στις 3-2-2024.

Η εγκληματική οργάνωση εντόπιζε νωρίτερα τους στόχους τους και αφού τους κατόπτευε οργάνωνε τον τρόπο τέλεσης («ριφιφί» ή παραβίαση θυρών-ρολών ασφαλείας) αλλά και τη διαφυγή. Επίσης μεριμνούσαν πάντοτε να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες τύπου «full face» κατά την τέλεση των κλοπών και να διαθέτουν «τσιλιαδόρο», διασφαλίζοντας πάντα ότι θα επιτευχθεί ο στόχος τους, ενώ για την αποφυγή ταυτοποίησής τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα με πλαστές πινακίδες ή ενοικιαζόμενα, ενώ όταν μετακινούνταν ακτοπλοϊκά δήλωναν ψευδή στοιχεία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 οχήματα, 5 κινητά, κοσμήματα, διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και 1.500 ευρώ.

Μέρος των κοσμημάτων που βρέθηκαν αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της παράνομης δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.

