Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού και οι μαρτυρίες (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στο Πασαλιμάνι όπου ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του. Ελεύθεροι οι 8 συλληφθέντες εργάτες, κρατείται ο εργολάβος.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, που έχασε τη ζωή του την Τρίτη, μετά την κατάρρευση κτηρίου στο Πασαλιμάνι.

Ο άτυχος άνδρας, για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, εργαζόταν στην οικοδομή, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί με ένα σωρό από μπάζα.

Πρόκειται για τον Αγαθάγγελο Παπαδόπουλο. Ο ειδικός φρουρός, που υπηρετούσε στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Νοτιοανατολικής Αττικής, αλλά για να συμπληρώσει το εισόδημά του, στον ελεύθερο χρόνο του δούλευε σε οικοδομές.

Ο 31 ετών αστυνομικών βρήκε τραγικό θάνατο στην καρότσα αυτού του φορτηγού το πρωί της Τρίτης, στον Πειραιά. Συμμετείχε σε συνεργείο για την ανακαίνιση τού παλαιού κτηρίου, όταν κατέρρευσε ο πρώτος όροφος.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, "μόλις βγήκα στα σκαλιά άκουσα έναν θόρυβο και είδα το κτήριο να πέφτει. Πρώτα έπεφτε το αριστερό μπαλκόνι και μετά το δεξί. Είδα τους εργάτες να πηδούν στην καρότσα του φορτηγού. Οι περισσότεροι πρόλαβαν να πηδήξουν και από εκεί, αλλά ένας δεν πρόλαβε και τον πλάκωσαν τα μπάζα".

Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι ο ειδικός φρουρός είχε καταπλακωθεί από τα μπάζα στην καρότσα του φορτηγού. 24 πυροσβέστες και κλιμάκιο τής πρώτης ΕΜΑΚ με ειδικό διασωστικό σκύλο υπερέβαλαν εαυτούς, για να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν εν ζωή, χωρίς όμως να προλάβουν.

Σύμφωνα με συνδικαλιστές ο θάνατός του ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο την οικονομική εξαθλίωση των αστυνομικών και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται στους αστυνομικούς να κάνουν δεύτερη δουλειά, χωρίς να έχουν πάρει έγκριση.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις εννέα το πρωί. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Το κτήριο είναι παλαιό αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι τώρα αναφέρει πρώην ένοικος του ισογείου.

Την ποινική διερεύνηση ανέλαβαν τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου, που έλαβαν καταθέσεις και προχώρησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων.

Ελεύθεροι οι 8 συλληφθέντες εργάτες - Κρατείται ο εργολάβος

Ελεύθεροι με απόφαση της εισαγγελίας Πειραιά, αφέθηκαν οι 8 εργαζόμενοι που είχαν συλληφθεί από την αστυνομία για παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού, μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στο Πασαλιμάνι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 31χρονος αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας και συμμετείχε στις εργασίες.

Ωστόσο, εξακολουθεί να κρατείται ο εργολάβος των οικοδομικών εργασιών, που κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 286 που αφορά παραβίαση των κανόνων οικοδόμησης και του γενικού οικοδομικού κανονισμού.

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το ερχόμενο Σάββατο, ενώ αναζητούνται και οι ιδιοκτήτες της διώροφης κατοικίας.



Παράλληλα, για την υπόθεση η αστυνομία αναμένεται να συντάξει ένορκη διοικητική εξέταση με τις καταθέσεις των εργατών, ενώ για το περιστατικό διενεργεί παράλληλη προανάκριση και το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

