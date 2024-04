Πολιτική

“Our Ocean Conference” – Γεραπετρίτης: Τα παρόντα κράτη δεσμεύτηκαν για μέτρα κόστους 11,5 δις δολαρίων, υπέρ της θάλασσας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διάσκεψη θεωρείται η τακτική διοργάνωση - αιχμή του δόρατος αναφορικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

-

Δήλωση απηύθυνε την Τετάρτη 17.04 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Conference». Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε: «Ολοκληρώθηκε σήμερα, στην Αθήνα, η 9η Διάσκεψη «Our Ocean Conference», μία Διάσκεψη η οποία σηματοδοτεί την προστασία και την ιδιαίτερη φροντίδα της διεθνούς κοινότητας για τους ωκεανούς και τις θάλασσες.

Στη Διάσκεψη αυτή, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη σε κλίμακα Διάσκεψη διεθνούς χαρακτήρα που έχει αναλάβει ποτέ η χώρα μας, είχαμε συμμετοχές περισσότερες από 130 αντιπροσωπείες, από κράτη, από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και από διεθνείς οργανισμούς.

Η Διάσκεψη, για την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Προεδρία της κυβέρνησης έλαβαν ιδιαίτερη μέριμνα, στέφθηκε με επιτυχία τόσο από οργανωτικής, όσο και από ουσιαστικής πλευράς.

Αποτυπώθηκε η μεγάλη σημασία η οποία οφείλει να αποδίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην προστασία των θαλασσών και των ωκεανών, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων από τη διεθνή κοινότητα.

Ιδιαιτέρως θέλω να τονίσω ότι τα μέλη, τα οποία συμμετείχαν δεσμεύτηκαν για περίπου 500 δράσεις. Είχαμε, επίσης, ένα συνολικό ύψος δεσμεύσεων, το οποίο υπερβαίνει τα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία αφορούν ακριβώς τις δεσμεύσεις, οι οποίες υπάρχουν συνολικά για την επένδυση πάνω στους ωκεανούς και τις θάλασσες.

Θα ήθελα από οργανωτικής πλευράς να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων και των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου. Ιδιαιτέρως, δε, θα ήθελα να αποδώσω τα εύσημα στο προσωπικό και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών που δούλεψαν με πολύ μεγάλη αντοχή και πολύ μεγάλη επιμέλεια, για να φέρουν εις πέρας ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο, λόγω της μεγάλης κλίμακας της Διάσκεψης.

Το βέβαιο είναι ότι οι επόμενες γενιές θα πρέπει να έχουν ένα περιβάλλον, ένα θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο θα αξίζει, και το οποίο θα μπορεί να είναι βιώσιμο και υγιές».

Ειδήσεις σήμερα:

Influencers: πανευρωπαϊκό σαφάρι ελέγχων - 20 Έλληνες στη λίστα

Ιεράπετρα: Ανατροπή στο θάνατο του 65χρονου Γερμανού

Μέση Ανατολή: Τα σενάρια για την ενδεχόμενη απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν