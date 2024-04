Αθλητικά

Βαρκελώνη – Ναδάλ: Αποκλεισμός… με το καλημέρα

Ο Ισπανός επανεμφανίστηκε σε ένα από τα αγαπημένα του τουρνουά, αλλά ήταν ανταγωνιστικός μόνο για ένα σετ, κόντρα στον Άλεξ ντε Μινόρ.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, που υποχώρησε στην 644η θέση στον κόσμο και επέστρεψε στους αγώνες αυτή την εβδομάδα μετά από 102 ημέρες απουσίας, αποκλείστηκε χθες (17/4) στον 2ο γύρο του τουρνουά της Βαρκελώνης από τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ (11ος), χάνοντας με 7-5 , 6-1.

Ο 37χρονος Ισπανός, με 22 τίτλους Grand Slam, αγωνίστηκε δυνατά απέναντι στον αντίπαλό του για ένα σετ, πριν τα παρατήσει, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει καμία σωματική ενόχληση. Ο Ισπανός πρωταθλητής δεν είχε παίξει στο ATP tour πριν από αυτή την εβδομάδα, από τότε που υπέστη τραυματισμό στο ισχίο στο Μπρίσμπεϊν στις αρχές Ιανουαρίου.

