Μέση Ανατολή – Βίντεο ντοκουμέντο: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στην Ιερουσαλήμ

Εκεί όπου κάποτε η ευλάβεια και η κατάνυξη βασίλευαν, σήμερα ρουκέτες και πυροβολισμοί ταράζουν τον ιερό τόπο.

Η Ιερουσαλήμ ήταν μια από τις πόλεις που δέχθηκαν επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Ο Χρήστος Μαζανίτης με τον εικονολήπτη Βασίλη Ρόζο επισκέφθηκαν τα Ιεροσόλυμα και τον Πανάγιο Τάφο, όπου συνομίλησαν με ιερείς, πιστούς αλλά και ξεναγούς. Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο, από τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης πάνω από τους Αγιους Τόπους.

Οι σειρήνες δε σταματούν να ηχούν. Ο ουρανός φωτίζεται από τις λάμψεις των εκρήξεων και των πυραύλων. Εκτιμάται ότι από την έναρξη του πολέμου που κήρυξε η Χαμάς μέχρι σήμερα οι επισκέψεις των προσκυνητών σημείωσαν πτώση περίπου 95%.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως Ισίδωρος και Σκευοφυλαξ Πανάγιου Τάφου δήλωσε: «Ξαφνικά στα μέσα της λειτουργίας ακούσαμε θορύβους κάποιες εκρήξεις. Βγήκαμε έξω στην αυλή του Ναού κι είδαμε τα αντιαεροπορικά του Ισραήλ να χτυπάνε, τις εκρήξεις στον ουρανό. Για τους ορθόδοξους αλλά και τους καθολικούς ιερείς αυτή η περίοδος στους Αγίους Τόπους είναι η πιο δύσκολη».

«Περιμέναμε κάποια μεμονωμένα μικρά γκρουπ αλλά ακύρωσαν κι αυτά τώρα αλλά μετά την επίθεση του Ιράν. Όλοι βρίσκονται σε αναμονή κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει. Προσευχόμαστε ως χριστιανοί για την Ειρήνη και να μην φωλιάσει το μίσος στις καρδιές των ανθρώπων», κατέληξε.

Ο ρωμαιοκαθολικός ιερέας π. Ίωνας ανέφερε: «Κανείς δεν έρχεται κι αυτό είναι πολύ δύσκολο για όλους εδώ. Οι τουρίστες δεν κινούν μόνο την οικονομία αλλά φέρνουν και μεγάλη ανθρώπινη και πνευματική παρουσία. Πριν την έναρξη του πολέμου γινόταν κοσμοσυρροή και μάλιστα επί καθημερινής βάσης. Ήταν τόσος ο κόσμος που οι υπεύθυνοι ασφαλείας χρησιμοποιούσαν αυτά τα κιγκλιδώματα για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Ο κόσμος περίμενε ακόμη και 40 λεπτά για να μπει στον ναό. Τώρα μπαίνει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα».

Ξεναγός του μνημείου τόνισε: «Δεν δουλεύω με τουρίστες γιατί δεν υπάρχουν τουρίστες εδώ. Όλη η πόλη είναι σχεδόν άδεια εξαιτίας του πολέμου. Άραβες και Εβραίοι όλοι υποφέρουν. Ούτε αυτοί ούτε εμείς έχουμε δουλειά».

Μία τουριστική πράκτορας από τη Χάιφα από την πλευρά της επισήμανε: «Σήμερα δουλεύω για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου. Είμαι ανήσυχη γιατί πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τελείωνε και τώρα συνεχίζεται. Αυτή υποτίθεται ότι θα ήταν η καλύτερη περίοδος του χρόνου με πολλούς επισκέπτες και δεν υπάρχει τίποτα όπως βλέπετε. Δε θυμάμαι ποτέ την εκκλησία τόσο άδεια κι έρημη. Στις προσευχές όλων πρώτα απ’ όλα είναι η ευχή για Ειρήνη. Αν και τα μηνύματα για την Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι αισιόδοξα».

Μια προσκυνητρια από τη Ρωσία μοιράστηκε: «Βρίσκομαι εδώ, δεν φοβάμαι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δε θα πρέπει να κάνουν πόλεμο στο ελάχιστο».

