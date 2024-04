Αθλητικά

Βαρκελώνη – Τσιτσιπάς: Ξεκίνημα…με το δεξί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνάντησε ισχυρή αντίσταση από Σεμπαστιάν Όφνερ.

-

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Masters 1000 του Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το... δεξί και στο τουρνουά της Βαρκελώνης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, εμφανώς κουρασμένος από την προσπάθειά του στο Πριγκιπάτο, χρειάστηκε μία ώρα και 36 λεπτά για να επιβληθεί δύσκολα του Αυστριακού, Σεμπαστιάν Όφνερ (νο43), με 2-0 (6-4, 7-5) και να προκριθεί στη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντί του τον Ρομπέρτο Καρμπάγες Μπαένα. Ο 31χρονος (νο72 στον κόσμο) έκανε την έκπληξη νωρίτερα κι επικράτησε με 2-0 του Ιταλού, Λορέντσο Μουζέτι, με 7-6 (4), 6-4.

Η σημερινή ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη του Τσιτσιπά στο tour, χάρις στις οποία πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του τουρνουά και την Πέμπτη (18/4, όχι νωρίτερα από τις 19:00) θα διεκδικήσει απέναντι στον έμπειρο Ισπανό την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια και τις έφαγε… αστυνομικός

Ιεράπετρα: Ανατροπή στο θάνατο του 65χρονου Γερμανού

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού και οι μαρτυρίες (βίντεο)