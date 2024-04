Οικονομία

Δώρα επικουρικών συντάξεων: Στο Ειδικό Δικαστήριο η υπόθεση της κατάργησης

Μετά τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τρίτη εκδίκαση αναμένεται να κρίνει τη συνταγματικότητα της ρύθμισης.

Στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) συζητήθηκε αργά την Τετάρτη το απόγευμα, κατά την συνεδρίαση του με πρόεδρο την πρόεδρο του ΣτΕ Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Ειρήνη Σταυρουλάκη, το αν είναι συνταγματική ή όχι η κατάργηση των τριών δώρων-επιδομάτων στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για το 11μηνο από 11.6.2015 έως 11.5.2016 που έγιναν με το «νόμο Κατρούγκαλου» και εάν όντως έχουν εκδοθεί αντίθετες αποφάσεις για το επίμαχο θέμα μεταξύ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης έθεσε ζήτημα αν πράγματι υπάρχει θέμα αντιθέτων αποφάσεων (δηλαδή θέμα παραδεκτού) μεταξύ των αποφάσεων του ΣτΕ και του Αρειου Πάγου, καθώς το κάθε ένα από αυτά τα δύο δικαστήρια επελήφθη επί διαφορετικών νομοθετικών δεδομένων. Σύμφωνα με την κυρία Σταυρουλάκη τον Α.Π. τον απασχόλησε υπόθεση επί μερισμάτων επιδομάτων εορτών και αδείας, ενώ αντίθετα το ΣτΕ το απασχόλησε υπόθεση που αφορά σε περικοπές κύριων συντάξεων και επιπρόσθετα το ΣτΕ το ασχολήθηκε με επικουρικές συντάξεις χορηγούμενες σε συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κυρία Σταυρουλάκη, «θα πρέπει επομένως να ερευνηθεί εάν το μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να θεωρηθεί φορέας επικουρικής ασφάλισης όμοιος με εκείνους, για τους οποίους έκρινε το ΣτΕ και εάν επομένως τίθεται στις δυο αποφάσεις (σ.σ.: του ΣτΕ και του Α.Π.) το ίδιο ζήτημα ή εάν αντιθέτως, οι διαφορές μεταξύ των φορέων επικουρικής ασφαλίσεως, στους οποίους αφορούσε η κάθε απόφαση, ήταν τέτοιας φύσεως, ώστε να καθίσταται διαφορετικό το κριθέν με αυτές ζήτημα».

Η εισήγηση δέχθηκε τα πυρά των δικηγόρων των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι συνήγοροι των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος, υποστήριξαν ότι το ΑΕΔ πρέπει να ξεπεράσει το σκόπελο του παραδεκτού και να εισέλθει στο θέμα της συνταγματικότητας ή όχι των επίμαχων περικοπών, καθώς τα εν λόγω δύο δικαστήρια ερμήνευσαν τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις.

Ο συνήγορος της Τράπεζας, όπως και του ΕΦΚΑ που έκανε παρέμβαση υπέρ της Τράπεζας, υποστήριξαν ότι ο Α.Π. έκρινε τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις με αυτές του ΣτΕ και υπάρχει αντίθετη ερμηνεία του ίδιου νομοθετικού πλαισίου. Κατά συνέπεια πρέπει το ΑΕΔ να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης. Παράλληλα, χαρακτήρισαν ορθή την απόφαση του Α.Π.

Πάντως, σύμφωνα με το πνεύμα της εισήγησης, είναι πιθανό το ΑΕΔ με την απόφαση που θα εκδώσει να μην εξετάσει στην ουσία την κρινόμενη υπόθεση, δηλαδή να μην εισέλθει στο νομικό μέρος, αλλά να κρίνει ότι δεν υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις μεταξύ του ΣτΕ και του Α.Π., για το επίμαχο θέμα.

