Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Το απρόσμενο καραδοκεί την Πέμπτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Οι απρόβλεπτες εξελίξεις και οι εκπλήξεις μέσα στην καθημερινότητα θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών» σημείωσε εισαγωγικά στις προβλέψεις των ζωδίων για την Πέμπτη η Λίτσα Πατέρα.

«Το απρόσμενο πάντα καραδοκεί, για πολλούς από εσάς και στον τομέα των επαγγελματικών ζητημάτων, όπου μπορεί να γεννηθούν προβληματισμοί» τόνισε ακόμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





