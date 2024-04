Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Τον συνέλαβαν μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο

Σε βάρος του 35χρονου αλλοδαπού, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη.

Ένας 35χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη.

Ο αλλοδαπός δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών, αμέσως μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο με πτήση από την Ελβετία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται ότι προέβαινε στις παραπάνω πράξεις σε βάρος της ανήλικης, τουλάχιστον από το 2021. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε φιλική σχέση με την μητέρα της, ενώ ο ίδιος είχε την επίβλεψη του κοριτσιού όταν ασελγούσε σε βάρος της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

