Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε μαθήτριες Δημοτικού κοντά στο σχολείο τους

Η επίθεση έγινε εναντίον δυο μαθητριών 6 και 11 ετών, σε περιοχή της ανατολικής Γαλλίας.

Δύο κορίτσια ηλικίας 6 και 11 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα σε μια επίθεση με μαχαίρι που διεξήχθη κοντά στο σχολείο τους στο Σουφελβεγερσαΐμ, στην ανατολική Γαλλία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.

Τα παιδιά τα παρέλαβαν για να τα φροντίσουν διασώστες, σύμφωνα με μια προσκείμενη πηγή, ενώ ο δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

