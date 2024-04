Κοινωνία

Δραπέτης φυλακών… με έφεση στις απάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήρε άδεια από κατάστημα κράτησης, αλλά δεν γύρισε πίσω κι αποφάσισε να εμπλουτίσει το βιογραφικό του με «μαϊμού» ενοικιάσεις διαμερισμάτων.

-

Στη σύλληψη ενός 69χρονου δραπέτη φυλακών, προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ χθες το μεσημέρι (Τετάρτη, 17/4). Σε βάρος του, εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκε πως ο 69χρονος αναζητούνταν ως δραπέτης από τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς παραβίασε τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί από Κατάστημα Κράτησης. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις συνολικής ποινής φυλάκισης 26 μηνών και χρηματική ποινή 750 ευρώ.

Από την έρευνα που έγινε, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις απατών με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ: Παιδί “κλέβει” περιπολικό και το οδηγεί (βίντεο ντοκουμέντο)

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ευρωψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπανώτας

Ηλεία: Διαρρήκτης “μπουκάρει” σε βενζινάδικο με βαν (βίντεο)