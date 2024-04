Πολιτική

“Κλείδωσε” η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο Κορυφής.

Στις 13 Μαϊου θα γίνει τελικά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο Κορυφής. Ερωτηθείς σχετικά ο Έλληνας πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την ημερομηνία. «Έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία θα είναι η 13η Μαΐου ανταποδίδοντας την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Μου προκαλεί έκπληξη η παντελώς αδικαιολόγητη αντίδραση της Τουρκίας για μια ενέργεια με περιβαλλοντικό πρόσημο. Δεν θεωρώ ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είναι αδιαμφισβήτηση, οδηγεί αυτόματα στο οι βασικές θέσεις της Τουρκίας έχουν αλλάξει. Οι θέσεις τους παραμένουν θέσεις βαθιά προβληματικές».

