Τουρκία – σεισμός: Ισχυρή δόνηση στα βόρεια της χώρας

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε στις 18:11 στην περιοχή Σουλουσαράι της επαρχίας της Τοκάτης (Ευδοκιάδα) της βόρειας Τουρκίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 5,99 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός, εκτός από την Τοκάτη, έγινε αισθητός και στους γειτονικούς νομούς.

Από την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), ανακοινώθηκε ότι συνεργεία έχουν ξεκινήσει έρευνες στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκλήθηκαν ζημιές.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ζημιές σε ορισμένα κτήρια.

Πληροφορίες ότι κατέρρευσαν μιναρέδες

Ο νομάρχης Τοκάτ Νούμαν σε δήλωσή του στη ζωντανή μετάδοση του CNN Turk, είπε, «Ακούσαμε ότι έχουν καταρρεύσει μερικοί μιναρέδες. Οι ομάδες μας AFAD έχουν κινητοποιηθεί. Υπάρχουν καταστάσεις πανικού. Φυσικά, θα τις ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μερικά από τα χωριά μας».

Ζημιές σε σπίτια στο χωριό Μπουγντάιλι

Ο δήμαρχος Τοκάτ Γιαζιτζίογλου δήλωσε ότι μερικά σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χωριό Μπουγντάιλι. «Έγινε σεισμός και χθες το βράδυ. Δεν υπήρξε ζημιά τότε. Οι πολίτες μας απλώς πανικοβλήθηκαν και βγήκαν στους δρόμους. Ένας σεισμός έγινε και σήμερα. Υπήρξαν ζημιές σε μερικά σπίτια στο χωριό Μπουγντάιλι και έχουμε λάβει πληροφορίες ότι ο μιναρές κατέρρευσαν σε διάφορα τζαμιά και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση.. Είμαστε στο κέντρο κρίσης, παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, οι πολίτες μας να μην ανησυχούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του AFAD «ο σεισμός των 5,6 βαθμών που σημειώθηκε στις 18.11 στην περιοχή Sulusaray της επαρχίας Τοκάτ έγινε έντονα αισθητός στις επαρχίες Τοκάτ, Σαμψούντα, Γιόζγκατ, Τσανκιρί και Τσόρουμ. Μέχρι στιγμής, ένα διώροφο σπίτι στην επαρχία Γιόζγκατ και 5 αχυρώνες στην περιοχή Sulusaray της επαρχίας Τοκάτ»

