Ολυμπιακός – Προμηθέας: Έβγαλε την υποχρέωση… και τώρα Μπαρτσελόνα

Στον Ολυμπιακό «καρδιοχτύπησαν», όταν τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Τόμας Ουόκαπ σε προσπάθεια να μαρκάρει τον Μπράις Χάμιλτον.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στο Top 6, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, επικράτησε με 80-69 του Προμηθέα Πατρών στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 23-3. Στην ομάδα του Πειραιά, από... αύριο επικεντρώνονται στις δύο πρώτες «μάχες» με την Μπαρτσελόνα, αρχής γενομένης την Τετάρτη (24/4) στο «Παλάου Μπλαουγράνα» και εν συνεχεία την Παρασκευή (26/4) για τα πλέι οφ της Euroleague, με στόχο να «σπάσουν» το πλεονέκτημα έδρας των Καταλανών και να προκριθούν για τρίτη διαδοχική χρονιά στο φάιναλ φορ. Ο Προμηθέας, ο οποίος έχει αγώνα λιγότερο (σ.σ. έχει αναβληθεί ο αγώνας του στην πρεμιέρα του Τοp 6 με τον Παναθηναϊκό) υποχώρησε στο 15-10.

Στο αγωνιστικό μέρος, αν και οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με +15 (68-53) 6:31΄΄ πριν τη λήξη, επέτρεψαν στους Αχαιούς ν' απαντήσουν με σερί 0-9, με τρίποντα από Χάμιλτον και Χέιλ, για το 68-62 του Προμηθέα με εναπομείναντα χρόνο 3:56΄΄. Οι Ράιτ και Ουίλιαμς-Γκος είχαν, όμως άμεση απάντηση για το 75-65, σημειώνοντας τους επτά πόντους της ομάδας του Πειραιά σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Στον Ολυμπιακό «καρδιοχτύπησαν» πάντως, όταν τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Τόμας Ουόκαπ (μοίρασε 9 ασίστ) σε προσπάθεια να μαρκάρει τον Μπράις Χάμιλτον, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του.

Ο Μόουζες Ράιτ σημείωσε 21 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Πειραιά. Ο Άλεκ Πίτερς θυμήθηκε τον καλό εαυτό του προσφέροντας 17 πόντους, ενώ 10 πόντους σημείωσε ο Μουσταφά Φαλ. Ο Πετρούσεβ που πήρε τη θέση του ΜακΚίσικ στη δωδεκάδα είχε συγκομιδή 6 ριμπάουντ (6 πόντους, 3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά), όσα μάζεψαν και οι Πίτερς, Παπανικολάου. Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Λούντζης και Τανούλης.

Από τον Προμηθέα 14 πόντους σημείωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Τζορτζ Πάπας και 13 ο Χάντερ Χέιλ.

Τα δεκάλεπτα: 20-9, 44-36, 62-44, 80-69

Διαιτητές: Τσαρούχα, Μηλαπίδης, Χατζημπαλίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1) , Κέινααν 6 (2), Φαλ 10, Παπανικολάου, Πίτερς 17 (1) , Ουίλιαμς-Γκος 5, Ράιτ 21, Λαρεντζάκης 6 (2) , Μήτρου-Λονγκ 6 (1) , Πετρούσεβ 6

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 9 (1), Κάουαν 5 (1), Χάμιλτον 9 (1), Στέφενς 4, Χέιλ 13 (3), Κόνιαρης 4 (1), Πάπας 14 (4), Κόφεϊ 9, Καραγιαννίδης 2

