Life

Αλέν Ντελόν: Η Ουκρανία θα του απονείμει παράσημο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί το Κίεβο αποφάσισε να απονείμει το παράσημο του Τάγματος Τιμής, στο «ιερό τέρας» του γαλλικού κινηματογράφου.

-

Η Ουκρανία αποφάσισε να απονείμει το παράσημο του Τάγματος Τιμής στον Γάλλο ηθοποιό Αλέν Ντελόν για να τον ευχαριστήσει για την υποστήριξή του στη χώρα που μάχεται εδώ και πάνω από δύο χρόνια τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρεσβευτής στη Γαλλία Βαντίμ Ομελτσένκο στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TV5 Monde.

«Από την πρώτη μέρα του πολέμου, ο Ντελόν εξέφρασε σε πολλές περιστάσεις την υποστήριξή του στην Ουκρανία. Για εμάς, αυτό είναι συμβολικό, είναι σημαντικό», τόνισε ο πρέσβης, υπενθυμίζοντας ότι ο ηθοποιός είχε συνομιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2022 και ότι είχε αναγνώσει επίσης ποιήματα του Ουκρανού ποιητή Ταράς Σεβτσένκο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού προγράμματος.

Από το στούντιο του TV5 Monde, ο Ομελτσένκο απευθύνθηκε απευθείας στον ηθοποιό: «Κύριε Ντελόν, αγαπητέ Αλέν, γνωρίζω ότι βρίσκεστε σε μια περίπλοκη κατάσταση και θέλω να σας πω ότι δεν είστε μόνος. Έχετε πολλούς θαυμαστές και ανθρώπους που σας αγαπούν, εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι είμαστε πάντα δίπλα σας», είπε.

Ο Αλέν Ντελόν, 88 ετών, ιερό τέρας του γαλλικού κινηματογράφου, είναι βαριά άρρωστος και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολέμου μεταξύ των τριών παιδιών του, που το καθένα ισχυρίζεται ότι θέλει να τον προστατεύσει.

Από την έναρξη της μαζικής εισβολής στην Ουκρανία από τα ρωσικά στρατεύματα τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντελόν εξέφρασε την υποστήριξή του στο Κίεβο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ: Παιδί “κλέβει” περιπολικό και το οδηγεί (βίντεο ντοκουμέντο)

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ευρωψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπανώτας

Ηλεία: Διαρρήκτης “μπουκάρει” σε βενζινάδικο με βαν (βίντεο)