Δολοφονία στην Ιεράπετρα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος κατηγορούμενος

Ο θάνατος του 65χρονου Γερμανού είχε αποδοθεί αρχικά σε παθολογικά αίτια. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητα του.

Προσωρινά κρατούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 65χρονου, υπηκόου Γερμανίας, στα Φέρμα Ιεράπετρας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός από την γυναίκα που τον φρόντιζε, μέσα στο σπίτι του, την Κυριακή 7 Απριλίου. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αιτία, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις περί τέλεσης εγκληματικής ενέργειας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκταφή του θύματος, με σκοπό τη διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, για τον επακριβή προσδιορισμό των αιτιών και ειδικότερων συνθηκών του θανάτου.

Ο 45χρονος, που οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Νεάπολης, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του 65χρονου, δηλώνοντας αθώος.

