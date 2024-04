Αθλητικά

ECL: Ήττα και αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ

Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε απέναντι στην Μπριζ ο ΠΑΟΚ, που αποχαιρέτισε το..ευρωπαϊκο όνειρο.

Πραγματοποιώντας μία έξοχη εμφάνιση, η Κλαμπ Μπριζ επιβλήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «4» του UEFA Europa Conference League όπου θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Νίκι Χέινεν, που είχε κερδίσει με 1-0 στο «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον», ήταν ο Φεράν Ζουτγκλά που σκόραρε δις (33’, 45’), εξαφανίζοντας τις ελπίδες που είχαν οι «ασπρόμαυροι» να φτάσουν στον πρώτο ευρωπαϊκό ημιτελικό της ιστορίας τους.

Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό δεκάλεπτο οι Βέλγοι επέβαλλαν το ρυθμό τους, απειλώντας δις σε διάστημα επτά λεπτών: αρχικά στο 12’, όταν έπειτα από συνεργασία στα αριστερά, ο Μπιορν Μέγιερ έκανε το γύρισμα αλλά το πλασέ του αμαρκάριστου Ούγκο Φέτλεσεν από το ύψος του πέναλτι πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κι εν συνεχεία στο 18’, όταν ο Μίχαλ Σκόρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά ο Ζουτγκλά στην κίνηση απέτυχε να βρει εστία.

Η τρίτη ευκαιρία ήταν και η... φαρμακερή. Πάλι από τα δεξιά, ο Κιριανί Σαμπέ έκανε ανενόχλητος το παράλληλο γύρισμα και ο Ζουτγκλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προλαβαίνοντας τον εξερχόμενο Ντομινίκ Κοτάρσκι για το 0-1 στο 33’. Ο Κροάτης τερματοφύλακας έσωσε πάντως την εστία του με μια εξαιρετική δύσκολη και ενστικτώδη απόκρουση στο 40’, διώχνοντας την κοντινή κεφαλιά του Ζουτγκλά στο 40’ – οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν... βόλεϊ στην περιοχή του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν μπορούσαν να ανακόψουν τις αντεπιθέσεις των Βέλγων και δέχθηκαν και δεύτερο γκολ στο τέλος του πρώτου μέρους. Η μεταβίβαση από την άμυνα έδωσε την ευκαιρία στον Σκόρας να σουτάρει, ο Κοτάρσκι απέκρουσε αλλά στην επαναφορά με βολέ ο Ζουτγκλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, αλλά στο VAR είχαν διαφορετική άποψη – 0-2 στο 45’. Με 1-10 τελικές προσπάθειες ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε διπλή αλλαγή, κάνοντας πιο επιθετική την ομάδα του. Δεν άλλαξαν και πολλά… Ένα άστοχο σουτ του Κίριλ Ντεσπόντοφ στο 51’ ήταν η μοναδική, ουσιαστικά, απειλή για την εστία του Νορντίν Γιάκερς. Στην άλλη πλευρά, η ατομική ενέργεια και το διαγώνιο πλασέ του Αντόνιο Νούσα έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοτάρσκι.

Τάισον (83’) και Φίλιπ Ζίγκερναγκελ (84’) δοκίμασαν την τύχη τους, το ίδιο και ο Μέγιερ (88’) όμως τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε με τους Βέλγους να εξασφαλίζουν την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-0 και παρά τα πολλά προβλήματα απουσιών με τα οποία έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Στους «4», στις 2 Μαΐου, η Κλαμπ Μπριζ θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» ενώ στις 9 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός στο «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον». Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, θα στραφεί αποκλειστικά και μόνο στις υποχρεώσεις του για τη Super League ευελπιστώντας να κατακτήσει τον τίτλο.

Διαιτητής: Νταβίντε Μάσα (Ιταλία)

Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ, Μεϊτέ (56’ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (71’ Κωνσταντέλιας), Μουργκ (46’ Α. Ζίβκοβιτς), Τάισον, Μπράντον (46’ Σαμάτα).

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (Νίκι Χέιεν): Γιάκερς, Σαμπέ, Ορντόνεζ, Μπαλάντα, Σκόρας (87’ Τάλμπι), Μέγιερ, Φέτλεσεν (83’ Ζίγκερναγκελ), Φάνακεν, Ονιεντίκα, Νούσα (76’ Οντόι), Ζουτγκλά.

