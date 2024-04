Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός: Πασάς… στην Πόλη ο “Θρύλος”!

Στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι κρίθηκε η πρόκριση και το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός και ελληνικό ποδόσφαιρο πανηγυρίζουν τη νύχτα της Πέμπτης 18 Απριλίου την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στην ημιτελική φάση του Conference League, επίτευγμα που σημειώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Με πρόσωπο του αγώνα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη που απέκρουσε τρία πέναλτι, ο Ολυμπιακός απέκλεισε την Φενέρμπαχτσε και θα παίξει με την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι για μια θέση στον τελικό της OPAP Αρενα.

Η τουρκική ομάδα ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα (2-3) επικρατώντας με 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια και η παράταση, εκεί όπου έπιασε δουλειά ο Τζολάκης αποκρούοντας τα τρία από τα πέντε τουρκικά πέναλτι (!), με την ομάδα του να επικρατεί 3-2 και να παίρνει την πρόκριση μέσα στο «Σουκρού Σαράτσογλου»

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν θέλουν να κάνουν σίγουρο παιχνίδι με κυκλοφορία της μπάλας αλλά ατύχησαν να δεχτούν γκολ στην πρώτη από τις δύο τελικές της γηπεδούχου στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν το 12ο λεπτό όταν η Φενέρ γύρισε καλά την μπάλα, ο Σιμάνσκι βρήκε τον Καχβετσί δεξιά στην περιοχή κι εκείνος σούταρε με την άνεσή του, νίκησε τον Τζολάκη κι άνοιξε το σκορ.

Η επόμενη φάση, με τον ίδιο πρωταγωνιστή, σημειώθηκε στο 34΄, με τον Τζολάκη να αποκρούει αυτή τη φορά το σουτ του Καχβετσί από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Στα πρώτα 45 λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήραν βοήθεια από Φορτούνη, Ποντένσε και Γιόβετιτς ούτε τακτικά ούτε αγωνιστικά, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει μεν κατοχή σε κάποια διαστήματα αλλά όχι δημιουργία ούτε ευκαιρίες, με τον Ελ Κααμπί μόνο στην επίθεση να δίνει μεγάλες μάχες ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς.

Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Γιόβετιτς στο ημίχρονο και πέρασε στη θέση του τον Ιμπόρα για να παίξει με τρεις στο κέντρο, μεταφέροντας λίγο πιο μπροστά τον Τσικίνιο. Η ελληνική ομάδα έκανε την δεύτερη τελική της, μετά το άστοχο σουτ του Τσικίνιο (3΄) στο 55ο λεπτό, με τον Φορτούνη να εκτελεί το κόρνερ και τον Κάρμο να αστοχεί στην κεφαλιά.

Τελικά ήταν ο Ολυμπιακός που είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα για να φτάσει στην ισοφάριση και να «παγώσει» το «Σουκρού Σαράτσογλου», αλλά ο Μασούρας στο 80΄ προτίμησε να τελειώσει μόνος την φάση αντί να δώσει στα αριστερά του στον Ελ Κααμπί και ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε με τα πόδια στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο 103΄ ήταν και πάλι η ελληνική ομάδα που έχασε νέα, μεγαλύτερη και διπλή ευκαιρία, με τον Ιμπόρα να παίρνει την κεφαλιά σε φάουλ του Φορτούνη, τον Λιβάκοβιτς να αποκρούσει με το πόδι και την μπάλα να εξοστρακίζεται στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Τζικού έδιωξε πάνω στη γραμμή νέα κεφαλιά, από τον Κάρμο.

Η παράταση ολοκληρώθηκε με την αποβολή του Ντόη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία είχε καθώς ελάχιστα αργότερα ο Στίλερ σφύριξε λήξη κι έστειλε τη διαδικασία της πρόκρισης στα πέναλτι.

Ο Ελ Κααμπί έκανε το 1-0, ο Τζολάκης απέκρουσε το σουτ του Τάντιτς και ο Λιβάκοβιτς του Ελ Αραμπί, ο Μπατσουαγί έκανε το 1-1, ο Όρτα το 2-1, ο Ουντέρ έπεσε στο τείχος του Τζολάκη, ο Μασούρας έγραψε το 3-1 και ο Τζικού το 3-2, ο Ροντινέι είδε τον Λιβάκοβιτς να αποκρούει και την μπάλα από το οριζόντιο δοκάρι να σκάει πάνω στη γραμμή, αλλά... κανένα πρόβλημα: ο Τζολάκης απέκρουσε και το πέναλτι του πολύπειρου Μπονούτσι και ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει με μια τεράστια πρόκριση...

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 120΄+3 Ντόη (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμάνσκι - Ορτέγκα, Ποντένσε, Τζολάκης, Ντόη, Μασούρας

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ισμαΐλ Καρτάλ): Λιβάκοβιτς, Οσάγι-Σάμουελ, Τζικού, Μπεκάο (100΄ Σογιουντσού), Καντιόγλου, Γιουκσέκ (120΄+2 Μπονούτσι), Φρεντ (86΄ Ζάιτς), Σιμάνσκι (106΄ Κρούνιτς), Καχβετσί (86΄ Ουντέρ), Τζέκο (73΄ Μπατσουαγί), Τάντιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα (90΄ Ρίτσαρντς), Έσε, Τσικίνιο (109΄ Όρτα), Φορτούνης (109΄ Ελ Αραμπί), Γιόβετιτς (46΄ Ιμπόρα), Ποντένσε (64΄ Μασούρας), Ελ Κααμπί.

