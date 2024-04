Κοινωνία

Σταδίου: Τροχαίο με σοβαρά τραυματισμένο οδηγό

Που και πως συνέβη το τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση του οδηγού του δικύκλου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο κέντρο της Αθήνας.

Γύρω στις 3 τη νύχτα, από ακόμη άγνωστη αιτία, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στελέχη της Τροχαίας διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

