OHE: “Όχι” των ΗΠΑ στην πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης

«Όχι» στην ένταξη ενός παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ ψηφίζουν οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department, λίγες ώρες πριν τη σχετική ψηφοφορία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν σαφές ότι η βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών με εγγυημένη την ασφάλεια του Ισραήλ, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Βεντάντ Πατέλ.

«Παραμένει η άποψη του υπουργείου ότι ο πιο γρήγορος δρόμος προς τη δημιουργία κράτους για τον παλαιστινιακό λαό είναι μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων που συμμερίζονται αυτόν τον στόχο», είπε ο Patel.

«Πρόωρες ενέργειες στη Νέα Υόρκη, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, δεν θα επιτύχουν τον στόχο για τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, που έκαναν προσπάθειες να καθυστερήσει η ψηφοφορία, δεν δίστασαν να ασκήσουν το βέτο τους, κάτι που κάνουν συχνά όταν κρίνουν πως απαιτείται για να προστατεύσουν τον βασικό σύμμαχό τους, το Ισραήλ.

Την απόφαση καταδίκασε αμέσως η Παλαιστινιακή Αρχή, που είδε σε αυτή «κατάφωρη επίθεση» εναντίον των Παλαιστινίων, που ωθεί τη Μέση Ανατολή «στο χείλος της αβύσσου».





Η απόρριψη του αιτήματος «δεν θα τσακίσει τη θέλησή μας, ούτε θα σταματήσει την αποφασιστικότητά μας. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειές μας. Το κράτος της Παλαιστίνης είναι αναπόφευκτο, είναι αληθινό», είπε —δακρυσμένος— ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Ριάντ Μανσούρ.

«Μην ξεχνάτε πως αφού τερματιστεί αυτή η συνεδρίαση, στην Παλαιστίνη αθώοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν με τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους το τίμημα των ισραηλινών ενεργειών το τίμημα της καθυστέρησης της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ειρήνης», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του που προκάλεσε έντονη συγκινησιακή φόρτιση στην αίθουσα.

Παρά το αμερικανικό βέτο, η «συντριπτική» υποστήριξη από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας «στέλνει πολύ καθαρό μήνυμα: το κράτος της Παλαιστίνης αξίζει τη θέση του» στον ΟΗΕ, τόνισε ο πρεσβευτής της Αλγερίας στα Ηνωμένα Έθνη Αμάρ Μπεντζαμά, υποσχόμενος εξ ονόματος της ομάδας των αραβικών κρατών πως το αίτημα θα κατατεθεί εκ νέου στο μέλλον. «Ναι, θα επιστρέψουμε, πιο δυνατοί», δεσμεύτηκε.

Η μεγάλη πλειοψηφία των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ (137, σύμφωνα με καταμέτρηση της Παλαιστινιακής Αρχής) αναγνωρίζει μονομερώς το παλαιστινιακό κράτος. Με αυτό το φόντο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σκιαγράφησε νωρίτερα χθες απευθυνόμενος στο ΣΑ τρομακτικό πίνακα την κατάστασης στη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται «στο χείλος της αβύσσου».

