Οικονομία

Μέση Ανατολή - Πετρέλαιο: Μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές φέρνει η νέα ένταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ράλι ανόδου" καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, μετά και τις πληροφορίες για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

-

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς, κατά πάνω από 3%, εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς μεταδίδονται από διάφορες πηγές οι πληροφορίες για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και ακόμη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για εκρήξεις στην Συρία και στο Ιράκ.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI ), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξήθηκε κατά 3,66% στα 85,76 δολάρια.

Η τιμή του βαρελιού του Brent αυξήθηκε κατά 3,44%, στα 90,11 δολάρια.

Israel strikes Iran as explosions are reported in Iraq and Syria after Tehran launched unprecedented missile barrage on Jewish state https://t.co/grBe7s6sTX pic.twitter.com/1cFgZoVTJN — Daily Mail Online (@MailOnline) April 19, 2024

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέροντας, όπως και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS νωρίτερα, πως η αιτία τους δεν είναι γνωστή.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε πως το Ιράν ενεργοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταδίου: Τροχαίο με σοβαρά τραυματισμένο οδηγό

ECL - Ολυμπιακός: Αποθέωση στο αεροδρόμιο για την πρόκριση στα ημιτελικά (βίντεο)

Εορτολόγιο - 19 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα (Ακάθιστος Ύμνος)