“Ενώπιος Ενωπίω” - Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: Η Παξινού, οι “Ψυχοκόρες” και η πολιτική (βίντεο)

Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απόφαση να μην κάνει παιδί, αλλά και στην περιπέτεια της υγείας του και τα "μαθήματα" που πήρε.

Ενώπιος Ενωπίω με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, τη νύχτα της Πέμπτης, στο πλατό της εκπομπής του ΑΝΤ1. Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο επαγγελματικό του ξεκίνημα και το ασήκωτο βάρος, όπως το χαρακτήρισε, των ονομάτων της γιαγιάς και του παππού του.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πολύ δύσκολη η κληρονομιά, ασήκωτη (σ.σ. των ονομάτων της Κατίνας Παξινού και του Αλέξη Μινωτή). Κατ’ αρχάς το αντιμετώπισαν οι απ’ έξω με μεγάλη δυσπιστία διότι είμαστε και αδέκαστοι. «Ποιος ξέρει τι μέσον έχει αυτός, που έχει την Παξινού» αν και βέβαια εγώ την Παξινού δεν την είχα γιατί, όταν βγήκα στο θέατρο, η Παξινού δεν υπήρχε και με τον παππού μου δεν είχα και τις καλύτερες σχέσεις. Αυτό το παρέβλεπαν όμως αυτοί οι οποίοι έλεγαν πως είχα τόσα φοβερά μέσα. Εγώ πρέπει να πω ότι, ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου. Χωρίς βοήθεια».

«Όπως όλοι οι νέοι ηθοποιοί, ξεκίνησα και γω να παίζω τους μεγάλους δραματικούς ρόλους αλλά δεν ήμουν καλός και δεν τα κατάφερνα. Ήμουν πολύ σφιγμένος, πολύ αγχωμένος, κουβαλούσα αυτό το βάρος των ονομάτων. Μεγάλο βάρος, δεν ήταν καθόλου διευκολυντικό. Τώρα πως είναι η ζωή, ένα περίεργο πράγμα, διότι ήμουν εγγονός μεν της Παξινού και του Μινωτή, στην καριέρα μου η Παξινού δεν έπαιξε κανέναν ρόλο γιατί δεν υπήρχε, ο Μινωτής όμως έπαιξε».

«Όταν έφυγε η Παξινού από την ζωή, τα χαλάσαμε για τους λόγους τους γνωστούς. Για τα κληρονομικά θέματα. Όλα τα χρήματα τα δικά του και της Παξινού τα δώρισε στην τράπεζα, απίστευτα πράγματα. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα όμως έπεσαν λυτοί και δεμένοι να τα ξαναφτιάξουμε. Έκανε αυτός το πρώτο βήμα, γιατί εγώ ήμουν νέος και επαναστάτης, όταν με πήρε τηλέφωνο και με προσέλαβε στο Εθνικό θέατρο. Έπαιξα 24 έργα σε πέντε χρόνια, μεγάλο σχολείο αλλά πιστεύω ότι δεν ήμουν καλός» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

«Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν… δεν ξανατσακωνόμασταν για τα συνδικαλιστικά με τον Μινωτή. Ήμουν νέος, αριστερός και αυτά αλλά μετά συνήλθα. Στην αρχή όμως ήμουν αριστερός, κάναμε απεργίες και διάφορα και με έδιωξε. Αυτό ήταν πολύ καθοριστικό και μου έκανε καλό μέσα στην απογοήτευση».

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο “Ενώπιος Ενωπίω” για την περιπέτεια με την υγεία του. «Έχω χάσει την οικογένειά μου από καρκίνο» εξομολογήθηκε.

«Όταν βλέπεις σε ένα χαρτί, ότι αυτό που βλέπουμε στην αξονική θέλει περαιτέρω διερεύνηση, σου κόβονται τα πόδια. Επειδή έχω ένα πολύ βεβαρημένο… μητρώο. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδελφός μου, η γιαγιά μου έχουν φύγει από την… επάρατο όπως λέγεται, είπα να τώρα ήρθε η σειρά μου. Αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Χειρουργήθηκα σύντομα, έμεινα τρεις μέρες στο νοσοκομείο… Το βρήκα πρώιμα» περιέγραψε.

«Δεν άλλαξε πολύ η κοσμοθεωρία μου. Η ζωή μου έκρουσε έναν κώδωνα πολύ ισχυρό, αλλά για πολύ λίγο. Και δεν μου έχει αφήσει κανένα κουσούρι. Βεβαίως κάθε έξι μήνες που κάνω εξετάσεις τρέμω τι θα ακούσω» τόνισε.

Η πολιτική και η ΝΔ

«Ήμουν στον χώρο του ΚΚΕ Εσωτερικού. Θαύμαζα πολύ τον Λεωνίδα Κύρκο. Δεν είχα όμως ποτέ την φιλοδοξία να γίνω πολιτικός. Σαν νέος ήμουν αριστερός. Τώρα, Νέα Δημοκρατία και ξερό ψωμί. Και γιατί το λέω. Δεν είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αλλά, είναι το καλύτερο που υπάρχει αυτή την στιγμή. Έχω την καλύτερη γνώμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται αυτή την στιγμή η Ελλάδα. Με όλα τα λάθη. Δυστυχώς δεν περιστοιχίζεται από ό,τι καλύτερο υπάρχει», είπε μεταξύ άλλων ο αγαπημένος ηθοποιός

Το δελτίο ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση και το "κόψιμο” από τον αέρα

«Είχα μόλις τελειώσει την σχολή. Έκανα μία ακρόαση στον Σπύρο Ευαγγελάτο σε μία παράσταση που θα έπαιζε και ο Χορν. Και πέρασα. Κι αρχίσαμε τις πρόβες. Λίγο πριν πέσει η Χούντα. Ήμουν ενθουσιασμένος. Πρώτη μου δουλειά και μαζί με τον Χορν… Ευλογία Θεού. Αυτή η ευλογία Θεού όμως, ήρθε σε αντιπαράθεση με την πτώση της Χούντας. Διότι έπεσε η Χούντα, ήρθε ο Καραμανλής και έκανε τον Χορν διευθυντή της ΕΡΤ. Και ήρθε ο Χορν και είπε πως “δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί με έκανε ο Καραμανλής διευθυντή της ΕΡΤ”. Οπότε καταλαβαίνεις πρώτη μου δουλειά, πρώτη φορά και χωρίς δουλειά. Μεγάλη απογοήτευση», είπε αρχικά.

Συνέχισε, λέγοντας ότι «είχα πάει να δω μία παράσταση στην Επίδαυρο. Και φυσικά λόγω Παξινού τους ήξερα όλους τους ηθοποιούς… Πήγα στα παρασκήνια και τους έδινα συγχαρητήρια. Και μου λέει ο Στέλιος Βόκοβιτς, άσε τα συγχαρητήρια σε ψάχνει ο Χορν. Πάω στον “Λεωνίδα” και μου λέει αύριο το πρωί στις 10 να είστε στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής. Πάω στο Ραδιομέγαρο και μου λέει ο Χορν “θέλω να λες τις ειδήσεις”. Του λέω, “μα κύριε Χορν εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός”. “Ας κάνουμε ένα δοκιμαστικό να δούμε αν κάνεις και θα δούμε. Κι έτσι έγινε. Κι αυτό το δοκιμαστικό κράτησε 17 χρόνια. Από το 1974 μέχρι το 1991. Έγινα διάσημος σε ένα βράδυ», είπε καταλήγοντας ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος παραδέχτηκε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήθελε να λέει τα διαγγέλματά του. Παράλληλα, όμως έκανε γνωστό πως τον «έκοψαν» ξαφνικά. «Είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήθελε να λέω τα διαγγέλματά του. Μάλιστα με καλούσε στο προεδρικό μέγαρο και μου έλεγε “αυτό θα το λες έτσι, αυτό θα το λες έτσι…».

Στη συνέχεια περιέγραψε το περιστατικό για το πώς έφυγε από τις ειδήσεις και την ΕΡΤ.

«Έκανα μία εκπομπή. Κάποιος θεωρούσε ότι είμαι πολύ καλός και μου είπε ότι θα σου δώσω μία εκπομπή η οποία θα ανήκει στις ειδήσεις, αλλά δεν θα είναι οι ειδήσεις, το δελτίο, αλλά θα είναι η “Ζωή στην Ελλάδα”. Την έκανα για δύο χρόνια ώσπου ήρθε ένας διευθυντής και είπε δεν την θέλω άλλο και την έκοψαν με συνοπτικές διαδικασίες. Πήγα ντύθηκα και μου είπαν «είναι και η τελευταία σου». Κόπηκε η εκπομπή. Τους πήγα στα δικαστήρια φυσικά, το κέρδισα, αλλά η πίκρα μένει».

Για την επιλογή του να μην κάνει παιδί είπε πως «Είμαι άνθρωπος των σχέσεων. Έχω κάνει μόνο μακροχρόνιες σχέσεις. Είμαι πολύ σταθερός», είπε αρχικά αναφερόμενος στις σχέσεις του.

Όσον αφορά στο γιατί δεν έχει κάνει παιδιά, απάντησε: «Είναι επιλογή μου. Πες είμαι εγωιστής; Είμαι ευθυνόφοβος; Και τα δύο ενδεχομένως. Δεν ένιωθα την ανάγκη. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά να τα βλέπω, να τα αγκαλιάζω και να πηγαίνουν σπίτι τους».

Οι "Ψυχοκόρες"

Για την πολύ επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 στην οποία πρωταγωνιστεί, ο αγαπημένος ηθοποιός σχολίασε πως νιώθει ευτυχής που συμμετέχει σε αυτή την δουλειά σε αυτή την περίοδο της ζωής του.





