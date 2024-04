Κόσμος

Ιράν: Οι εκρήξεις, το Ισραήλ και η επίθεση για αντίποινα (βίντεο)

Τι αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ για την αεροπορική βάση που μπήκε στο "στόχαστρο". Τα κρατικά ισραηλινά ΜΜΕ υποβαθμίζουν την ισραηλινή επίθεση. Τι λέει η Τεχεράνη.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ιράν, με υψηλόβαθμους αμερικανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μια ισραηλινή επίθεση σε αντίποινα για τα χωρίς προηγούμενο πυρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων εναντίον του Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο.

Η Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις κοντά σε μια στρατιωτική βάση στο Καχζαβαρεστάν, οικισμό ανάμεσα στο Ισφαχάν και το αεροδρόμιό του στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως «μέχρι στιγμής» δεν έχει πραγματοποιηθεί επίθεση με πυραύλους, ανέφεραν οι ιρανικές αρχές. Επίσης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Ισφαχάν είναι «εντελώς ασφαλείς», διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

Το Ιράν ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνά του σε επαρχίες, όμως «καμιά ζημιά ούτε έκρηξη μεγάλης κλίμακας δεν έχει επισημανθεί», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του.

Οι εμπορικές πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί για λίγο από και προς την Τεχεράνη, επαναλήφθηκαν νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το Irna. Η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Flydubai ματαίωσε ωστόσο σήμερα τις πτήσεις της προς το Ιράν. Οι εκρήξεις στο Ιράν συνέπεσαν με τα 85α γενέθλια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλούνται αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων το ABC News, οι εκρήξεις αυτές συνδέονται με μια ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν σε αντίποινα για τα ιρανικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιηθεί χθες, Πέμπτη, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, όμως ούτε ενέκρινε την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, δήλωσαν αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά δίκτυα NBC και CNN. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «προς το παρόν» δεν έχουν κάποιο σχόλιο αναφορικά με τις εκρήξεις αυτές που αναφέρθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί.

Οι στρατιωτικοί ανέφεραν πως οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, θέατρο ανταλλαγής πυρών τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργότερα πως επρόκειτο για έναν λάθος συναγερμό. Η Αυστραλία κάλεσε σήμερα τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη μετά τις εκρήξεις στο Ιράν.

Αυτές οι νεές εξελίξεις σημειώνονται ενώ το Ισραήλ είχε απειλήσει να απαντήσει στην επίθεση εναντίον του εδάφους του το περασμένο σαββατοκύριακο, η οποία εξαπολύθηκε από την Τεχεράνη έπειτα από ένα φονικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον του προξενείου της στη Δαμασκό της Συρίας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε, μαζί με τους συμμάχους του, σχεδόν το σύνολο των περίπου 350 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και τόνισε πως η ιρανική επίθεση δεν θα μείνει «ατιμώρητη».

Ήταν η πρώτη απ' ευθείας επίθεση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το Ιράν εναντίον του ορκισμένου εχθρού του. Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα κάνει το Ισραήλ «να μετανιώσει» για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Ωστόσο το Ιράν δήλωσε πως, επιτιθέμενο εναντίον του Ισραήλ, ενήργησε στο πλαίσιο της «νόμιμης άμυνας» μετά την επίθεση της 1ης Απριλίου που κατέστρεψε το προξενείο του στη Δαμασκό και στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς του, μεταξύ των οποίων δύο υψηλόβαθμοι. Η Τεχεράνη κατηγόρησε για την επίθεση το Ισραήλ, το οποίο ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε.

«Οι ενέργειες νόμιμης άμυνας και αντιμέτρων του Ιράν τελείωσαν, συνεπώς το ισραηλινό τρομοκρατικό καθεστώς οφείλει να σταματήσει κάθε νέο στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό εναντίον των συμφερόντων μας», δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν στη διάρκεια συνεδρίασης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση»

Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν εξάλλου σήμερα μια στρατιωτική θέση στη νότια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο μια θέση ραντάρ του συριακού στρατού ανάμεσα στις επαρχίες Σουέιντα και Ντεράα», ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία, ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν. Ο Ραγιάν Μααρούφ, υπεύθυνος του ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης Suwayda 24, ανέφερε επίσης τα πλήγματα αυτά.

Σε ένα πρώτο χρόνο, το Ισραήλ είχε επανεξετάσει τα σχέδιά του για γρήγορα αντίποινα στο Ιράν αφού συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το δημόσιο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Kan.

Μεγάλος σύμμαχος του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καλέσει το εβραϊκό κράτος σε αυτοσυγκράτηση, και επέλεξαν να ενισχύσουν τις κυρώσεις τους εναντίον «του ιρανικού προγράμματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της χαλυβουργίας και των κατασκευαστών αυτοκινήτων». Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν επίσης νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Βρισκόμαστε στο χείλος ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή που θα προκαλέσει κύματα σοκ στον υπόλοιπο κόσμο», υπογράμμισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ καλώντας σε αυτοσυγκράτηση. «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, με λέξεις και με πράξεις», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ένας λάθος υπολογισμός, μια κακή επικοινωνία, μια παρεξήγηση θα μπορούσε να οδηγήσει στο αδιανόητο, σε μια γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση που θα ήταν καταστροφική για όλους τους ενδιαφερόμενους και τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε καλώντας να γίνει αρχή με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Στο χείλος του γκρεμού»

Στο διάστημα αυτό στον ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν χθες, Πέμπτη, το βέτο τους σε μια πρόταση της Αλγερίας που ζητούσε την πλήρη ένταξη των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Έθνη.

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας και θεωρείται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταδίκασε το αμερικανικό βέτο.

Το ίδιο έκανε και η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς, η οποία έχει την έδρα της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και είδε στο αμερικανικό βέτο μια «κατάφωρη επίθεση εναντίον του διεθνούς δικαίου» που ωθεί τη Μέση Ανατολή «ακόμα περισσότερο στο χείλος του γκρεμού».

