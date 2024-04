Τεχνολογία - Επιστήμη

Σάμος: Σεισμός “ταρακούνησε” το νησί

Σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής.

Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στη Σάμο σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11:02 το πρωί της Παρασκευής, εντοπίζεται 7 χλμ. ανατολικά από το Καρλόβασι Σάμου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 12,4 χλμ.

