Μητσοτάκης για Visa Express: Απτή απόδειξη της προσέγγισης Ελλάδας - Τουρκίας

Μετά την υλοποίηση της Visa Express οι αφίξεις Τούρκων πολιτών στη Λέσβο από το τέλος Μαρτίου έως την Τετάρτη ήταν αυξημένες κατά 868% σε σύγκριση με το 2023

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τα τέλη Μαρτίου η χορήγηση visa με διαδικασία express για επισκέπτες από την Τουρκία.

Σε πρώτη φάση η Visa Express, διάρκειας επτά ημερών, είναι διαθέσιμη για ταξίδια προς την Κω, τη Λέσβο, τη Ρόδο, τη Σάμο και τη Χίο. Έως το τέλος του Απριλίου θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία ακόμα πέντε νησιά, η Λήμνος, η Λέρος, η Κάλυμνος, το Καστελόριζο και η Σύμη.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επισκέπτες από την Τουρκία που είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα στο λιμάνι και ξεναγήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όπου γίνεται η διαδικασία έκδοσης visa από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία του προγράμματος.

Μετά την υλοποίηση της Visa Express οι αφίξεις Τούρκων πολιτών στη Λέσβο από το τέλος Μαρτίου έως την Τετάρτη ήταν αυξημένες κατά 868% σε σύγκριση με το 2023, ενισχύοντας την τοπική οικονομία πριν το απόγειο της τουριστικής περιόδου και συμβάλλοντας στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τις τοπικές αρχές, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Υπουργό, για τη δρομολόγηση ενός πάρα πολύ σημαντικού προγράμματος για όλα τα νησιά του Αιγαίου -αλλά δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, εδώ στη Λέσβο όπου βρισκόμαστε.

Βλέπετε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά, είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι δεν διαθέτουν βίζα, ουσιαστικά να την αποκτήσουν εντός λίγων λεπτών.

Αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα τόσο εύκολο και αυτονόητο χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά για να υλοποιηθεί και μεγάλη προσπάθεια από τον Υπουργό, καθώς είναι το μόνο τέτοιο πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας το οποίο σήμερα “τρέχει” σε όλη τη ζώνη του Σένγκεν.

Προφανώς δεν θα ήταν εφικτό να δρομολογήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εάν η χώρα μας δεν είχε ανακτήσει την αξιοπιστία την οποία είχε απωλέσει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε και οι ευρωπαϊκές αρχές να γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με μία σοβαρή χώρα, η οποία μπορεί -και με μεγάλη ταχύτητα- να επεξεργάζεται αιτήσεις βίζα για είσοδο εντός της ζώνης του Σένγκεν, με ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Οπότε, προσβλέπουμε σε πολλούς περισσότερους επισκέπτες.

Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα αφορά 10 νησιά τελικά και 14 λιμάνια -τα υπόλοιπα νησιά θα ενταχθούν μέχρι το τέλος του μήνα Απριλίου- και προσβλέπουμε, ειδικά εδώ για τη Λέσβο, αγαπητέ κ. Περιφερειάρχα και κ. Δήμαρχε, σε πολλούς περισσότερους επισκέπτες.

Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για το πόσο σημαντικό είναι αυτό για την τοπική οικονομία του νησιού. Νομίζω το πιστοποιούν τα χαμόγελα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι βλέπουν μία σημαντική πρόσθετη τουριστική κίνηση από την Τουρκία.

Να πω και κάτι τελευταίο, το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας έχει απτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ’ όλα για τους νησιώτες μας, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με τον γείτονά μας και να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά οφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία, η οποία δρομολογείται τις τελευταίες εβδομάδες και θα ενισχυθεί από δω και στο εξής».

«Ήθελα να σας θυμίσω κάτι: πριν από ένα χρόνο περίπου είχατε επισκεφθεί τη Λέσβο και στο Επιμελητήριο σας έθεσα κάποια αιτήματα. Ένα αίτημα, που έθεσα με επίταση, που ήδη το είχαν θέσει και βουλευτές, ήταν η διευκόλυνση χορηγήσεως βίζας σε επισκέπτες στα νησιά και το κάνατε», σημείωσε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει στα συνολικά 14 λιμάνια που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν ως πύλες για επισκέπτες που κάνουν χρήση της Visa Express, χάρη στις οποίες ο χρόνος αναμονής για τη διενέργεια ελέγχου δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά ανά ταξιδιώτη.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε στη συνέχεια με στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ενημερώθηκε για τη σημαντική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς τη Λέσβο. Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός έλαβε μέρος σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μυτιλήνης με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Χριστόφα, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και έργα υποδομής.





