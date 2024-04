Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: υπέρταση στις γυναίκες, κατάψυξη ωαρίων και δυσορθογραφία

Η Φωτεινή Γεωργίου, με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει έγκυρα για ότι αφορά την υγεία και την ευεξία μας.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Πόσο διαφορετική είναι η υπέρταση στις γυναίκες; Οι νέοι πρωτοποριακοί τρόποι αντιμετώπισης.

Δημόσια πιστοποιημένη Μονάδα για Εξωσωματική Γονιμοποίηση και κατάψυξη ωαρίων στο Μαιευτήριο «Έλενα».

Τι κάνουμε όταν το παιδί μας έχει πρόβλημα στην ορθογραφία; Πότε η δυσορθογραφία είναι μαθησιακή δυσκολία;

Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τη διατροφική συμπεριφορά μας για να χάσουμε μόνιμα κιλά; Οι λύσεις βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Τα νέα εντυπωσιακά ερευνητικά δεδομένα για τον καταλυτικό ρόλο που παίζει η άσκηση σε κάθε φάση της αντιμετώπισης του καρκίνου και η συγκλονιστική ιστορία της Μαρίας.

Ποιες είναι οι σημαντικές, αλλά και οι ασήμαντες επεμβάσεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα που χρήζουν προσοχής;

Σύνδεση με ένα ακριτικό νησί και τους 100 εθελοντές γιατρούς και ειδικούς, που μας λένε γιατί εδώ και 10 χρόνια η καρδιά τους χτυπάει στα νησιά.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς αναγνωρίζουμε τον πόνο στα ζώα μας;

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος