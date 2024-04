Κόσμος

Ισραηλινή επίθεση - Άγκυρα: Κίνδυνος μόνιμης σύγκρουσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την επίθεση που φέρεται να έκανε το Ισραήλ κατά του Ιράν την Παρασκευή

Για κίνδυνο μόνιμης σύγκρουσης κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του για την επίθεση που φέρεται να έκανε το Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος.

«Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκρουση» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Άγκυρας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις υπάρχει κίνδυνος, η ένταση που ξεκίνησε με την επίθεση του Ισραήλ στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, να μετατραπεί σε μόνιμη σύγκρουση.

Regarding the Recent Developments in Our Region https://t.co/B4MnwkYB7y pic.twitter.com/0wFGVn4JDI — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 19, 2024

Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκρουση.

Προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα και να εγκαθιδρυθεί μόνιμη ειρήνη στην περιοχή μας με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».





