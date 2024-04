Πολιτική

Ερντογάν για επίσκεψη Μητσοτάκη: Στόχος η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος για την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα.

-

Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συζητήσουν πως μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ενώ δεν ρωτήθηκε, ούτε και ο ίδιος σχολίασε για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο το οποίο η Άγκυρα είχε ανεβάσει τους τόνους εναντίον της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μετά από την προσευχή της Παρασκευής σε τζαμί, ο Τούρκος Πρόεδρος κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα στις 13 Μαϊου, είπε ότι «η επίσκεψη Μητσοτάκη θα είναι ανταποδοτική. Αυτό είναι ένα σημαντικό στάδιο. Ως προς αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

"Άλλα λέει το Ισραήλ, άλλα το Ιράν"





Άλλα λέει το Ισραήλ και άλλα το Ιράν, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αποφεύγοντας να τοποθετηθεί στη νέα κρίση μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

«Το Ισραήλ λέει διαφορετικά πράγματα. Το Ιράν προβάλλει διαφορετικές απόψεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία και δεν υπάρχει πραγματικά καμία εξήγηση για το θέμα», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά την προσευχή της Παρασκευής.



«Θα συζητήσουμε γερμανοτουρκικές σχέσεις με Στάινμερ»



Για την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Σταϊνμάγερ στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε:

«Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας. Έχουμε φιλία με τον Γερμανό Πρόεδρο Frank-Walter Steinmeier από το παρελθόν. Θα συζητήσουμε πολλά πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά και εμπορικά θέματα. Στις συναντήσεις μας με τον κ. Πρόεδρο, θα συζητήσουμε επίσης πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω τις γερμανοτουρκικές σχέσεις».





Χαμηλούς τόνους για Χανίγε



Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Πρόεδρου του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ismail Haniyeh στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο, ο Ταγίπ Ερντογάν κράτησε χαμηλούς τόνους λέγοντας: «Ας διατηρήσουμε την ημερήσια διάταξη μεταξύ του κ. Haniyeh και εμάς. Ας κάνουμε τα βήματά μας ανάλογα»





Και Βαγδάτη και Έρμπίλ



Για την επικείμενη επίσκεψή του στο Ιράκ ο Ταγίπ Ερντογάν είπε:

«Η επίσκεψή μας στο Ιράκ ήταν στην πραγματικότητα μια αναβληθείσα επίσκεψη. Τώρα οι εκλογές έχουν τελειώσει και θα πραγματοποιήσουμε αυτήν την επίσκεψη στο Ιράκ. Μια μονοήμερη επίσκεψη. Πρώτα στη Βαγδάτη. Μετά τις συναντήσεις μας με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό στη Βαγδάτη, θα επισκεφθούμε το Ερμπίλ. Στο Ερμπίλ θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα του βόρειου Ιράκ καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση. Θα συζητήσουμε τις σχέσεις Ιράκ-Τουρκίας κάτω από την ομπρέλα της γενίκευσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για κακοκαιρία: Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι έτοιμος

“MyCoast”: η ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

Μέση Ανατολή - Πετρέλαιο: Μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές φέρνει η νέα ένταση