Youth League - Ολυμπιακός: Στον τελικό τα “μωρά” των ερυθρόλευκων

Μια ιστορική πρόκριση πέτυχαν τα “χρυσά παιδιά” του Ολυμπιακού, που επικράτησαν της Ναντ στην διαδικασία των πέναλτι.

Το θαύμα συνεχίζεται! Στον τελικό του Youth League προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 3-1 στα πέναλτι της Ναντ στον ημιτελικό της Νιόν. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε 0-0 και στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ακόμα μία πρόκριση από την «άσπρη βούλα» όπως είχε γίνει και στις προηγούμενες φάσεις της διοργάνωσης, εναντίον της Ίντερ και της Λανς.

Έτσι, έγιναν η πρώτη ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό το 1971 που προκρίνεται σε τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA και τη Δευτέρα (22/4, 19:00) θα διεκδικήσουν το τρόπαιο με αντίπαλο την Πόρτο ή τη Μίλαν που αγωνίζονται αργότερα.

Δυο πολύ μεγάλες ευκαιρίες έχασε η Ναντ στο πρώτο ημίχρονο με τον Σίνα να πραγματοποιεί απίθανη επέμβαση στην προβολή του Μαφουμπί στο 17΄, ενώ στο 38΄ ο Ντιγκάρ... κατάφερε να αστοχήσει σε κεφαλιά, σε απόσταση μικρότερη από ένα μέτρο από την εστία! Ενδιάμεσα, στο 34΄, ο Μπάμπης Κωστούλας είχε βρεθεί σε θέση βολής μετά από κόντρες, αλλά το αριστερό σουτ εξουδετέρωσε ο Μαμπόν. Στις καθυστερήσεις (45+1΄) ο στράικερ του Ολυμπιακού έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως στην πορεία της είχε βρει στο χέρι του αδελφού του, Κώστα Κωστούλα. Ανεπαίσθητη η επαφή, όμως με βάση τους κανονισμούς και μετά από έλεγχο VAR το γκολα ακυρώθηκε.

Στο 67΄ ο Παπακανέλλος δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη λάθος απόκρουση του Μαμπόν, ενώ ο Ολυμπιακός πίεσε στο τελευταίο δεκάλεπτο κυρίως με «στημένες» φάσεις. Η Ναντ έμοιαζε πολύ πιο κουρασμένη από την ελληνική ομάδα και μάλλον ευχαριστημένη που το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι Μπάκουλας, Μπ. Κωστούλας, Λιατσικούρας αποδείχθηκαν πολύ πιο ψύχραιμοι από τους Γάλλους που είχαν δύο άστοχα σουτ, ενώ μία εκτέλεση απέκρουσε ο Σίνα. Έτσι, με σκορ 3-1 ο «Θρύλος» συνεχίζει να ονειρεύεται την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου.

Διαιτητής: Τσιορκίρκα (Ρουμανία)

Κίτρινες: Κ. Κωστούλας, Μπ. Κωστούλας, Δάμα – Ασουμανί, Λε Ρου, Σοβέν

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Μαυρογενίδης): Σίνα, Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης, Πρεκατές (90+2΄ Τανούλης), Κουτσογούλας (79΄ Λιατσικούρας), Αλαφάκης, Μουζακίτης, Μπάκουλας, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης (61΄ Δάμα), Μπ. Κωστούλας

ΝΑΝΤ (Στεφάν Μορό): Μαμπόν, Ακαπαντί, Μουαμπά, Ντιγκάρ, Γκοτιέ (69΄ Κουμούς), Ασουμανί (82΄ Λε Του), Γκόμες, Λε Ρου, Γκιρασί (77΄ Τουρέ), Μαφουμπί, Νζιτά (69΄ Σοβέν)

