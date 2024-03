Αθλητικά

Youth League: Τα “χρυσά παιδιά” του Ολυμπιακού πέρασαν στους 4 της Ευρώπης!

Θρίαμβος για τους νεόυς του Πειραιά που προκρίθηκαν με θεαματική νίκη επί της Μπάγιερν Μονάχου.

Η πορεία-θαύμα του Ολυμπιακού στο UEFA Youth League συνεχίζεται και κανείς πλέον δεν τολμάει να στοιχηματίσει ότι θα σταματήσει πριν από τον τελικό! Η ομάδα Νέων του «Θρύλου» πέρασε από το Μόναχο με νίκη 3-1 επί της Μπάγερν και προκρίθηκε στο Final 4 της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί 19-22 Απριλίου στην Ελβετία.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, μία ελληνική ομάδα θα συμμετάσχει σε ημιτελικό διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, καθώς ο τελευταίος ήταν ο Παναθηναϊκός στο Champions League του 1996.

Μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, μετά το ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και τρία γκολ! Το σκορ άνοιξε ο Χρήστος Μουζακίτης στο 32΄ από λάθος του Γερμανού τερματοφύλακα, πετυχαίνοντας το 5ο του γκολ στη διοργάνωση. Ο Αντώνης Παπακανέλλος πέτυχε το 2-0 με αριστουργηματικό γκολ στο 37΄ και ο Μπάμπης Κωστούλας έδωσε προβάδισμα τριών τερμάτων στην ομάδα του στο 40’.

Στο 63΄ ο Ράμσακ μείωσε για τη Μπάγερν, ο Ζβόναρεκ είχε κεφαλιά στο δοκάρι δύο λεπτά αργότερα κι αυτό ήταν το διάστημα στο οποίο οι Βαυαροί εξάντλησαν τις πιθανότητές τους.

Ο Ολυμπιακός άντεξε, προκρίθηκε στους «4» όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Νάντ-Κοπεγχάγη (έναρξη 19:00)

Διαιτητής: Γιγκάλ Φριντ (Ισραήλ)

Κίτρινες: Σόλτσε, Φερνάντεθ, Νκιλί – Παπακανέλλος, Πρεκατές, Κ. Κωστούλας

ΜΠΑΓΕΡΝ (Ρενέ Μάριτς): Σμιτ, Σόλτσε, Μανούμπα, Σολ, Χένιγκ, Φερνάντεθ, Γένσεν (46΄ Νκιλί), Ζβόναρεκ, Αζνού (46΄ Λίτσινα), Ράμσακ, Κούσι-Ασάρε

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σωτήρης Συλαϊδόπουλος): Σίνα, Κ.Κωστούλας, Τανούλης, Πρεκατές, Κουτσογούλας (90+1΄ Χρήστου), Αλαφάκης, Μπάκουλας, Μουζακίτης, Πνευμονίδης (67΄ Λιατσικούρας), Παπακανέλλος (78΄ Δάμα), Μπ. Κωστούλας.

