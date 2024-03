Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο από επίθεση με drones (βίντεο)

Διυλιστήριο στη Ρωσία τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση της Ουκρανίας με drones.

Μονάδα διύλισης πετρελαίου στην πόλη Κστόβα, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκραντ της Ρωσίας, βρίσκεται στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης της Ουκρανίας με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γκλιέμπ Νικίτιν μέσω Telegram.

«Το πρωί η βιομηχανική ζώνη Κστόβα, εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας, υπέστη επίθεση από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε ο κ. Νικίτιν.

Tonight drones attacked Moscow, Tula, Nizhny Novgorod, Belgorod, Kursk, Orel, and Voronezh, targeting infrastructure like Lukoil Oil refinery in Novgorod and oil storage facility in Orel. Will Iran and North Korea now supply air defenses to Russia as well? pic.twitter.com/IxzppK0LbT