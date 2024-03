Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Πρεμιέρα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Που και πότε έχουν κλειστεί τα πρώτα ραντεβού ασθενών με τους χειρουργούς για να γίνουν επεμβάσεις σε απογευματινές ώρες.

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα (12/3) τα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη, με τα πρώτα ραντεβού να έχουν κλειστεί στο Παπαγεωργίου στις 16:00 και στο ΑΧΕΠΑ στις 17:00.

Όπως έγινε γνωστό, θα παραστούν σήμερα, Τρίτη 12 Μαρτίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους με τον υπουργό να δηλώνει ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης είναι το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη αναμονή σε τακτικά χειρουργεία.

Σταδιακά θα εντάσσονται και άλλα νοσοκομεία που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε όλη τη χώρα. «Από τα 125 νοσοκομεία της χώρας μόνο 5 δήλωσαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν απογευματινά χειρουργεία. Σε κλινικές είμαστε πλέον πάνω από 150 που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Είναι μια μεταρρύθμιση που θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αλλα μέσα σε αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε στον Ευαγγελισμό και στο Γεννηματάς, και ακολουθούν το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτειο, το Αττικόν, το Γενικό Kρατικό Νίκαιας», δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας, μιλώντας για μεταρρύθμιση που «χρειάζεται χρόνο».

Στο μεταξύ, όπως είπε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Βραδυνή ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους οι επεμβάσεις χωρίζονται σε 6 κατηγορίες – πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, βαριά αλλά και εξαιρετικά βαριά – και το κόστος τους κυμαίνεται από 300 μέχρι και 2.000€ ανάλογα με την πολυπλοκότητα της επέμβασης.

Για παράδειγμα μια επέμβαση για καταρράκτη χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή ή μικρή, ενώ για αρθροπλαστική γόνατου ή ισχίου ως μεγάλη ή βαριά.

«Είναι μία επιπλέον επιλογή για τους πολίτες. Κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να χειρουργηθεί στα τακτικά χειρουργεία του ΕΣΥ ή σε μία ιδιωτική κλινική ή σε απογευματινό χειρουργείο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο» διευκρίνισε.

Τα απογευματινά χειρουργεία θα έχουν πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα σε απογευματινό χειρουργείο για βουβωνοκήλη θα κοστίζει 500€ ενώ σε ιδιωτικό ξεπερνά τα 1.800€. Μία χολοκυστεκτομή που σε ιδιωτικό κοστίζει πάνω από 2.500€ στο απογευματινό χειρουργείο θα στοιχίζει από 500 – 1.200€.

«Οι παροχές θα είναι πλήρεις και εάν ένα χειρουργείο απαιτεί νοσηλεία θα νοσηλεύεται κανονικά. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση για το ΕΣΥ», ανέφερε.

Πώς αποζημιώνεται η δαπάνη

Τα απογευματινά χειρουργεία αφορούν περιστατικά που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της μίας μέρας. Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου, δεν μπορούν να διενεργούνται μετά τις 22.00.

Η δαπάνη της νοσηλείας ασθενή, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη στη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, αποζημιώνεται με βάση το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΣυΚΝΥ).

Ο ασθενής θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα ποσά που αφορούν στις αμοιβές του προσωπικού και στα έξοδα του Νοσοκομείου για τη λειτουργία του, πέραν του τακτικού ωραρίου. Τα ποσά αποτελούν έσοδα του νοσοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό.

Οι προβλεπόμενες αμοιβές, που αφορούν στους χειρουργούς Α’ προκύπτουν διαβαθμιζόμενες ως ακολούθως:

Σε ποσοστό 100% όταν πρόκειται για Συντονιστές Διευθυντές/Καθηγητές.

Σε ποσοστό 90% όταν πρόκειται για Διευθυντές/ Αναπληρωτές Καθηγητές.

Σε ποσοστό 85% όταν πρόκειται για Επιμελητές/ Επίκουρους Καθηγητές.

Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο.

Η λειτουργία αφορά όλες τις μέρες, εξαιρουμένων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα οποία δεν δύναται να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας τους.

