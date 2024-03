Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο προκάλεσε ζημιές και σε πολυκατοικία

Τρόμος για τους κατοίκους μιας γειτονιάς, από τις εκρήξεις που ακούστηκαν, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητο, τα ξημερώματα.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς ΙΧ αυτοκίνητο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης προκαλώντας σημαντικές ζημιές και σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Οι ένοικοι των διαμερισμάτων, στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας λαχτάρισαν καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα και στην πιλοτή, προκαλώντας ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα στην πιλοτή.

Όπως είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, στην οδό Κοσμά Αιτωλού, άκουσαν δύο εκρήξεις γύρω στις 05:15 τα ξημερώματα. Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και έσβησαν την φωτιά, που πιθανότατα οφείλεται σε εμπρησμό.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα το όχημα βρέθηκε στο σημείο αφού άγνωστοι το είχαν μεταφέρει εκεί. Πιθανότατα, κάποιοι πήγαν να το κλέψουν και να προκλήθηκε βραχυκύκλωμα ή έβαλαν φωτιά για να σβήσουν τα ίχνη τους.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.





