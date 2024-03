Κόσμος

Ελβετία – Άλπεις: Νεκροί 5 από τους αγνοούμενους σκιερ

Τραγωδία στις ελβετικές Άλπεις. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας. Συνεχίζονται οι έρευνες επιχείρησης και διάσωσης.

Οι πέντε από τους έξι Ελβετούς σκιέρ που αγνοούνταν από προχθές Σάββατο στις ελβετικές Άλπεις εντοπίστηκαν νεκροί, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στο καντόνι Βαλέ (νοτιοδυτικά), η οποία συνεχίζει τις έρευνες για να βρεθεί και ο έκτος.

Ενώ οι άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες είχαν περιπλέξει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ομάδα μπόρεσε εντέλει να προχωρήσει και «βρήκε τα πτώματα των πέντε από τους έξι ανθρώπους που αγνοούνταν», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

