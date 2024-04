Κόσμος

ΥΠΕΞ Ιράν για Ισραήλ: Δεν γίνεται επίθεση με παιδικά παιχνίδια

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, υποβάθμισε την επίθεση στην Ισφαχάν, ενώ δεν θέλησε να επιρρίψει ευθύνες στο Ισραήλ. Τι ανέφερε για πιιθανά αντίποινα.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν υποβάθμισε το πλήγμα στην Ισφαχάν, παρομοιάζοντας τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν με «παιδικά παιχνίδια», ενώ δεν επέρριψε ευθύνη στο Ισραήλ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι «αυτό που έγινε την προηγούμενη νύχτα δεν ήταν επίθεση». Αναφερόμενος στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, είπε ότι «έμοιαζαν περισσότερο με παιχνίδια, με τα οποία παίζουν τα παιδιά μας, όχι με drones».

Είπε ότι οι ιρανικές αρχές εξακολουθούν να διερευνούν το περιστατικό στην Ισφαχάν, υποστηρίζοντας ότι «οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης δεν ήταν ακριβείς».

Ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, ο οποίος ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε στο NBC ότι το Ιράν δεν σχεδιάζει αντίποινα εκτός εάν το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

Προειδοποίησε το Ισραήλ ότι εάν επιτεθεί στο Ιράν, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι άμεση και σκληρή. «Εάν το Ισραήλ αναλάβει αποφασιστική δράση εναντίον της χώρας μου» και «εφόσον αυτό αποδειχθεί», τότε «η απάντησή μας θα είναι άμεση και στον μέγιστο βαθμό, και θα τους κάνει να το μετανιώσουν».

