Κοινωνία

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: προφυλακιστέος ο εργολάβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο εργολάβος για το τραγικό δυστύχημα στον Πειραιά, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Πειραιά, ο 47χρονος εργολάβος του κτηρίου στο Πασαλιμάνι, τμήμα του οποίου είχε καταρρεύσει, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατος ένας 31χρονος αστυνομικός που απασχολείτο στις εργασίες και να τραυματιστεί σοβαρά ένα 33χρονος εργάτης από τη Γεωργία.

Ο εργολάβος των οικοδομικών εργασιών, κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 286 που αφορά παραβίαση των κανόνων οικοδόμησης και του γενικού οικοδομικού κανονισμού.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί από την αστυνομία άλλοι 8 εργαζόμενοι για παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση της εισαγγελίας Πειραιά.

Η αστυνομία αναμένεται να συντάξει ένορκη διοικητική εξέταση με τις καταθέσεις των εργατών, ενώ για το περιστατικό διενεργείται παράλληλη προανάκριση και από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Ευρωεκλογές - Κασσελάκης: Περιοδεία σε 27 νησιά για 10 ημέρες

Αγρίνιο: 15χρονη χτυπούσε την αδερφή της μέχρι να λιποθυμήσει