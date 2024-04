Κοινωνία

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: θρήνος στο “τελευταίο αντίο” για τον αστυνομικό (εικόνες)

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισν για τελευταία φορά τον αστυνομικό που έασε τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε κτήριο στον Πειραιά.

-

Το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τα μπάζα, μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Πασαλιμάνι, όπου είχε πάει να εργαστεί ώστε να συμπληρώσει το εισόδημά του, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στα Γρεβενά.

Όταν το λευκό φέρετρο έμπαινε στον ναό, ο κόσμος άρχισε να χειροκροτεί...

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συντετριμμένη η οικογένεια, οι συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, και δεκάδες συμπολίτες στην γενέτειρά του, τα Γρεβενά αποχαιρέτισαν τον άτυχο 31χρονο αστυνομικό Αγαθάγγελο Παπαδόπουλο στην τελευταία του κατοικία.

Ο 31χρονος αστυνομικός, ήθελε να συμπληρώσει το εισόδημά του, δουλεύοντας σε φορτηγό και την ώρα της κατάρρευσης πήδηξε από το κτήριο στο φορτηγό για να σωθεί από τα μπάζα που όμως τον καταπλάκωσαν και δεν πρόλαβε.

Η αστυνομία αναμένεται να συντάξει ένορκη διοικητική εξέταση με τις καταθέσεις των εργατών, ενώ για το περιστατικό διενεργείται παράλληλη προανάκριση και από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Πειραιά, ο 47χρονος εργολάβος του κτηρίου στο Πασαλιμάνι, τμήμα του οποίου είχε καταρρεύσει, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατος ένας 31χρονος αστυνομικός που απασχολείτο στις εργασίες και να τραυματιστεί σοβαρά ένα 33χρονος εργάτης από τη Γεωργία.

Πηγή εικόνων: star-fm.gr

