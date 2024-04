Κόσμος

Ερντογάν: να μειωθεί η ένταση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κατά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Υπουργό εξωτερικών, Σαμίχ Σούκρι.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σαμίχ Σούκρι στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, οι εξελίξεις σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και παγκόσμια και περιφερειακά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, υπάρχει ο κίνδυνος να επεκταθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις στην περιοχή, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ακομη ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η ένταση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή ολόκληρης της περιοχής σε κύκλο συγκρούσεων, και πως είναι απαραίτητο οι ισλαμικές χώρες να συνεργαστούν για τον σκοπό αυτό.

Τονίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιηθεί η κοινή λογική και η στρατηγική σοφία για μια μόνιμη λύση στην περιοχή, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι, προκειμένου να τερματιστεί η ισραηλινή καταπίεση στη Γάζα, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί άμεση μόνιμη κατάπαυση του πυρός και αδιάκοπη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζ

Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνοδευόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών Hakan Fidan, τον Επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών Ibrahim Kal?n, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Προεδρίας Fahrettin Altun, τον Προεδρικό Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Πρέσβη Akif Cagatay K?l?c και τον Προεδρικό Σύμβουλο Sefer Turan.

