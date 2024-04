Κοινωνία

Ωρωπός: 15χρονος μαχαίρωσε ανήλικο στο ΕΠΑΛ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το μαχαίρωμα.

-

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη αυτή τη φορά στον Ωρωπό.

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου κι περίπου 19:00 η ώρα, ανήλικοι τσακώθηκαν στο ΕΠΑΛ του Ωρωπού.

Κατά τη συμπλοκη, ένας 15χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι στο αριστερό χέρι ανήλικο ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού" χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο δράστης συνελήφθη όπως και ο 51χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

